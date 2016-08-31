Что ждет пенсионную систему России

31 августа стало известно, что накопительная часть вновь будет заморожена.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об инициативах в области пенсионной реформы в России за последние несколько лет.
Пенсионный возраст и дискуссии о его повышении
- С 1928 г. в России действует стандартный пенсионный возраст - 60 лет для мужчин и 55 для женщин.
- В настоящий момент пенсия по старости для этих возрастов при наличии 15 лет стажа назначается в соответствии с законом "О страховых пенсиях" от 28 декабря 2013 г.
- 29 января 2015 г. глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что считает возможным в рамках реформы пенсионной системы приступить к поэтапному повышению пенсионного возраста. 13 февраля на совещании с экономическими экспертами президент РФ Владимир Путин предложил изучить и рассмотреть данный вопрос. 14 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что выступает за срочное повышение пенсионного возраста.
- При этом в ходе "прямой линии" 16 апреля Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Россия в настоящий момент не готова к резкому повышению возраста выхода на пенсию. Однако, по словам главы государства, это возможно в будущем "при открытом и активном диалоге с обществом".
- Причем реализация этой идеи не должна затрагивать людей, находящихся в настоящее время в предпенсионном возрасте. 13 июля 2015 г. вице-премьер Ольга Голодец в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила, что повышения пенсионного возраста в РФ нет в планах правительства до 2018 г.
Пенсионный фонд России. Досье
Накопительная часть
- С 2002 г. в России стартовала пенсионная реформа, которой помимо основных (страховых) пенсионных выплат вводилась обязательная накопительная часть пенсии.
- Последняя представляла собой личный пенсионный счет, деньги с которого могли до выхода на пенсию инвестироваться в ценные бумаги и другие активы.
- В сентябре 2013 г. при подготовке государственного бюджета было объявлено, что в 2014 г. перечисление средств в накопительную часть пенсий будет "заморожено", и все деньги пойдут в страховую часть ПФР. Сообщалось, что это сэкономит 244 млрд руб. бюджетных средств, которые в противном случае пришлось бы потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда.
- 1 декабря 2014 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "заморозки" пенсионных накоплений в 2015 г. 22 апреля 2015 г. после заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что с 2016 г. накопительные пенсии продолжат поступать в неправительственные пенсионные фонды. Несмотря на это, 15 декабря 2015 г. Владимир Путин подписал закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2016 г.
- На официальном уровне о планах полной отмены накопительной части пенсии озвучено не было.
- 1 июля 2016 г. министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что предлагает постепенный переход от обязательной накопительной системе к добровольной.
Накопительная пенсия в РФ
Индексация пенсий
- В соответствии с частью 21 статьи 15 закона "О страховых пенсиях", размер фиксированной выплаты к страховой пенсии ежегодно индексируется с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за предыдущий год. Кроме того, правительство РФ, в случае роста доходов ПФР, может проводить дополнительную индексацию. Однако в декабре 2015 г. действие части 21 статьи 15 закона было приостановлено до 1 января 2017 г.
- В 2015 г. размер страховой части трудовой пенсии индексировался один раз - 1 февраля - на 11,4%, по среднегодовому уровню инфляции 2014 г. Соответствующее постановление правительства было подписано 23 января 2015 г.
- В 2016 г. индексация была произведена 1 февраля: страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4% (при инфляции в 12,9%). Из-за роста дефицита ПФР (ожидается, что в 2016 г. он превысит 175 млрд руб.), правительство проиндексировало пенсии ниже уровня фактической инфляции.
- Впервые кабинет министров принял решение не индексировать пенсии работающих пенсионеров. В феврале 2016 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости "проработать вопрос о второй индексации пенсий"; по его словам, решение о ней планировалось принять "по результатам, которые экономика покажет за первое полугодие". Однако уже в конце апреля 2016 г. вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство обсуждает возможность замены второй индексации пенсий единовременной выплатой.
- 23 августа 2016 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство приняло решение заменить запланированную вторую индексацию пенсий разовой выплатой в 5 тыс. руб. Ее должны перечислить всем пенсионерам, в том числе работающим, в январе 2017 г. Затраты бюджета на единовременную выплату составят 200 млрд руб. При этом в феврале 2017 г. планируется проиндексировать пенсии в соответствии с уровнем инфляции в 2016 г. (порядка 5,8%), что потребует еще около 270 млрд руб.
Что нужно знать о пенсионной системе РФ: вопросы и ответы
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