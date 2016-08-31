Что ждет пенсионную систему России

По состоянию на 1 января 2016 г. в системе Пенсионного фонда РФ (ПФР) были зарегистрированы 42 млн 729 тыс. пенсионеров, из которых 35 млн 555 тыс. получали пенсии по старости (население России - 146 млн человек). Средний размер пенсий по старости с 1 апреля 2016 г. составляет 13 тыс. 132 руб. Всего в бюджете ПФР на 2016 г. на выплаты пенсионерам было заложено 7 трлн 703,9 млрд руб., что составляет 9,8% ВВП России.