Накопительная часть пенсии в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2016 г. вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что накопительная часть пенсии в России в 2017 г. будет вновь заморожена, как в 2014-2016 гг.

История введения накопительной части

До начала реформы пенсионного обеспечения в 2002 г. большинство россиян получали только распределяемую государством пенсию, средства на выплату которой шли из госбюджета и общих налоговых поступлений в Пенсионный фонд России (ПФР). Вместе с тем уже в 1990-е гг. у граждан появилась возможность делать взносы в ПФР на добровольных основаниях через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). С 1995 г. в ПФР ведется персонифицированный учет перечисленных гражданами средств.

2002 г. стартовала крупномасштабная пенсионная реформа, базирующаяся на федеральных законах "О трудовых пенсиях в РФ" (от 17 декабря 2001 г.), "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" (от 15 декабря 2001 г.), "Об обязательном пенсионном страховании" (от 15 декабря 2001 г.) и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ" (от 24 июля 2002 г.).

Суть реформы состояла в постепенном переходе от распределительной к распределительно-накопительной системе пенсионного обеспечения. Подразумевалось, что пенсия будет разделена на три части: базовую (гарантируется государством), страховую (пенсионные взносы, которые вычитаются из заработной платы и гарантируют выплаты после выхода на пенсию) и накопительную (реальные деньги на личном счету).

Последняя представляла собой личный пенсионный счет, деньги с которого могли до выхода на пенсию инвестироваться в ценные бумаги и другие активы. Размер пенсии в новой пенсионной модели стал определяться не стажем работника, как было до 2002 г., а его реальным заработком и размером отчислений работодателя в ПФР.

Работа системы пенсионных накоплений в 2002-2013 гг.

С 2002 г. работодатели начали осуществлять отчисления на накопительную часть пенсии (2-4%). У граждан появилась возможность перенести ее из государственной управляющей компании, которой был выбран Внешэкономбанк, в негосударственный пенсионный фонд, либо в частную управляющую компанию. С 2002 по 2004 гг. право на накопительную пенсию имели мужчины, родившиеся в 1953 году и позднее, и женщины, начиная с 1957 года рождения. С 2005 г. из-за дефицита бюджета ПФР накопительную часть пенсии для всех граждан, родившихся до 1967 г., отменили, направив эти средства на финансирование страховой части пенсии.

Шаги по увеличению объема средств в системе пенсионных накоплений государство вновь стало предпринимать только с 2008 г. Тогда размер накопительной части пенсии для граждан, начиная с 1967 года рождения, был повышен с 4% до 6%. С 2009 г. начала действовать и программа государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии, рассчитанная на десять лет. Присоединившиеся к программе могли добровольно делать дополнительные отчисления в накопительную часть пенсии, а государство, в свою очередь, обещало внести такую же сумму на накопительный счет, обеспечив рост вклада на 100%.

В 2010 г. было ликвидировано разделение на базовую, страховую и накопительную части, пенсия стала состоять только из страховой и накопительной. С июля 2012 г. начались первые выплаты накопительной части пенсии, когда достигли пенсионного возраста граждане, платившие 2-процентные страховые взносы в накопительную систему в период с 2002 по 2004 гг. Однако они составляли незначительную долю в общем размере пенсий.

25 декабря 2012 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ", которая с 2013 г. дала старт очередной пенсионной реформе. В ее рамках была создана трехуровневая система пенсионного обеспечения. Она включала в себя страховую и накопительную части, также появилась возможность вступления в корпоративную систему пенсионного страхования. Трудовая пенсия, высчитываемая по страховой системе, получила систему коэффициентов для своего расчета, который был составлен из рабочего стажа, возраста выхода на пенсию и уровня зарплаты.

В декабре 2013 г. было решено, что граждане России, родившиеся после 1967 года включительно, должны были до 31 декабря 2015 г. самостоятельно выбрать для накопительной части пенсии управляющую компанию (включая ВЭБ) или НПФ. У тех, кто этого не сделал, накопительная пенсия с 1 января 2016 г. начала перечисляться в ее страховую часть, однако уже перечисленные в накопительную часть средства сохранились на счетах ВЭБ. Предполагалось, что реформа позволит отказаться от повышения пенсионного возраста и увеличить пенсионные выплаты. При этом НПФ и УК были обязаны пройти процедуру акционирования для проверки их добросовестности и создания в сфере пенсионного обеспечения аналога системы страхования банковских вкладов.

Сколько средств оказались в системе накопительной пенсии

По состоянию на 2013 г. клиентская база частных управляющих компаний и НПФ достигла 25 млн человек, сумма средств под их управлением составила почти 1 трлн руб., а общий объем пенсионных накоплений превысил 2,5 трлн руб. (с учетом счетов ВЭБа, где хранятся деньги так называемых "молчунов" - граждан, не выбравших НПФ или УК для своих накоплений).

Заморозка

В сентябре 2013 г. при подготовке государственного бюджета было объявлено, что в 2014 г. перечисление средств в накопительную часть пенсий будет "заморожено", и все деньги пойдут в страховую часть ПФР. Сообщалось, что это сэкономит 244 млрд руб. бюджетных средств, которые в противном случае пришлось бы потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

5 августа 2014 г. вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство приняло решение продлить заморозку пенсионных накоплений еще на один год и обсуждает идею полного отказа от накопительных пенсий.

1 декабря 2014 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "заморозки" пенсионных накоплений в 2015 г. 22 апреля 2015 г. после заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что с 2016 г. накопительные пенсии продолжат поступать в негосударственные пенсионные фонды. Несмотря на это, 15 декабря 2015 г. Владимир Путин подписал закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2016 г.

На официальном уровне о планах полной отмены накопительной части пенсии озвучено не было. 1 июля 2016 г. министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что министерство предлагает постепенный переход от обязательной накопительной системе к добровольной.