Дворкович: РФ заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией

САЛОНИКИ (Греция) 10 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией, заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

"Мы заинтересованы в создании совместных предприятий, расширении инвестиций, в передаче технологий, которые мы могли бы использовать", - сказал он.