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Дворкович: РФ заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией

Экономика и бизнес
10 сентября, 13:26 UTC+3
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САЛОНИКИ (Греция) 10 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией, заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

"Мы заинтересованы в создании совместных предприятий, расширении инвестиций, в передаче технологий, которые мы могли бы использовать", - сказал он.

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