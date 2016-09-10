Дворкович: РФ заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией

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САЛОНИКИ (Греция) 10 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в создании СП и обмене технологиями с Грецией, заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
"Мы заинтересованы в создании совместных предприятий, расширении инвестиций, в передаче технологий, которые мы могли бы использовать", - сказал он.