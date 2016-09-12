Суд начнет процесс по иску главы "Роснефти" к "Ведомостям"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в понедельник проведет досудебную подготовку по иску главы "Роснефти" Игоря Сечина к "Ведомостям" о защите чести и достоинства.

"Досудебная беседа по иску Сечина к "Ведомостям" состоится 12 сентября в 15:20 мск", - сообщили ТАСС в Останкинском суде столицы.

Иск Игоря Сечина связан со статьей о строительстве дома в Барвихе на участке площадью 3 га.

Ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан главой "Роснефти" к "Новой газете" из-за публикации о яхте. 28 сентября Басманный суд Москвы начнет его рассмотрение по существу.

Истец просит обязать "Новую газету" аннулировать публикацию на сайте, а также уничтожить номера газеты от 1 августа этого года, где была размещена статья "Секрет "Принцессы Ольги", содержащая предположение о том, что глава "Роснефти" может быть связан с одной из самых роскошных и дорогих яхт в мире. Аналогичный иск подала Ольга Сечина, которую в СМИ считают супругой главы "Роснефти". В компании "Роснефть" назвали подобные материалы в СМИ кампанией "развязанной в СМИ против "Роснефти" и ее руководства".

Ранее компания "Роснефть" подала иск к холдингу РБК за статью "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". В материале утверждалось, что руководство компании просит правительство ограничить права покупателей в ходе приватизации 19,5% ее акций, опасаясь, что BP удастся собрать блокирующий пакет.

В 2014 году президент "Роснефти" Игорь Сечин выиграл суд против российского журнала Forbes. В своем иске он требовал признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в статьях "Государева щедрость", "Рейтинг руководителей компаний" и "Последний конкистадор". Также в 2014 году Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы "Роснефти" Игоря Сечина к газете "Ведомости" (ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа") и журналисту издания Кириллу Харатьяну о защите чести, достоинства и деловой репутации.