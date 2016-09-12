Украина возобновила импорт газа из Польши после аварии на газопроводе

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Восстановительные работы на газопроводе во Львовской области после аварии, в результате которой был остановлен импорт газа из Польши, завершены. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский.
"Сегодня в 07:00 восстановлен импорт газа из Польши: режим - 4,25 млн куб. м, загруженность коридора - 99%", - написал Билявский в Facebook.
По его словам, аварийно-восстановительные работы по ликвидации разгерметизации газопровода были закончены сверхурочно - в ночь с субботы на воскресенье.
В минувшую пятницу, 9 сентября, Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии: во Львовской области произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 800 мм. В "Укртрансгазе" уточнили, что авария произошла по техническим причинам.
Украина возобновила поставки газа из Польши с 16 июля. В августе текущего года польская энергетическая компания PGNiG начала поставки газа для нужд промышленных потребителей на Украине, подписав соответствующий контракт с украинской компанией ERU Trading.