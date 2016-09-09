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Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе

Происшествия
9 сентября, 8:47 UTC+3 КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
Во Львовской области произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 800 мм, ведутся ремонтные работы
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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина прекратила импорт природного газа из Польши из-за аварии на магистральном газопроводе. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Во Львовской области произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 800 мм, временно прекращен импорт газа из Польши. Ведутся ремонтные работы", - сказал он.

В пресс-службе компании пока не располагают информацией о возможных сроках окончания ремонта. "Разгерметизация произошла сегодня около 6:00 утра, в течение дня будет известно, сколько продлятся восстановительные работы", - добавил Белявский.

Украина возобновила поставки газа из Польши с 16 июля. В августе текущего года польская энергетическая компания PGNiG начала поставки газа для нужд промышленных потребителей на Украине, подписав соответствующий контракт с украинской компанией ERU Trading.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава готова совместно с Киевом развивать инфраструктуру передачи газа между странами. В частности, рассмотреть возможность строительства нового интерконнектора.

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