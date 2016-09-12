Власти Подмосковья обсуждают с РЖД строительство ж/д ветки в аэропорт Жуковский

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Подмосковья обсуждают с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) возможность строительства железнодорожной ветки в аэропорт Жуковский в случае дальнейшего роста пассажиропотока воздушной гавани. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Московской области Михаил Олейник.

"В настоящий момент мы рассматриваем различные проектные решения, которые позволят расширить улично-дорожную сеть, примыкающую к аэропорту. Кроме того, мы ведем переговоры с "Российскими железными дорогами" на предмет того, чтобы рассмотреть в перспективе, при значительном увеличении пассажиропотока в аэропорт, в том числе отдельную ветку железнодорожного транспорта до аэропорта", - сказал Олейник.

Он напомнил, что сейчас действует гибкая система обеспечения транспортной доступности.

"Мы в любой момент можем увеличить количество подвижного состава, который курсирует между платформой "Отдых" и аэропортом, а также между метро "Котельники" и аэропортом", - заверил министр транспорта Московской области.

Добраться до аэропорта пассажиры могут от метро "Котельники" на автобусах ГУП МО "Мострансавто" или на электричке Казанского направления с пересадкой на автобусы, организованные по заказу ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) от железнодорожной платформы "Отдых".

Международный аэропорт Жуковский, официально открытый в конце мая, в понедельник принял первый рейс - здесь приземлился самолет авиакомпании "Белавиа" из Минска.

Как сообщил журналистам замглавы "Ростеха", заместитель председателя совета директоров "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта Жуковский) Дмитрий Шугаев, в числе перевозчиков, которые подавали заявки на полеты из Жуковского, - "ВИМ-Авиа", "Ямал", NordWind и "Уральские авиалинии". По его словам, пассажиропоток Жуковского в 2017 году может составить 2 млн пассажиров. Предполагается, что пассажиропоток аэропорта будет расти постепенно и в конечном итоге составит 20 млн пассажиров в год.