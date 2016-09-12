Чубайс: системного дефицита энергомощностей в России нет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший глава РАО "ЕЭС России", действующий председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что системного дефицита энергомощностей в России нет, но есть проблемы, связанные с текущим состоянием оборудования сетей.

Об этом он заявил ТАСС, комментируя недавно произошедший глобальный сбой энергоснабжения в Сибири - аварию на Рефтинской ГРЭС, а также начало отопительного сезона в России.

"Это серьезное событие: разделилась сибирская и европейская энергосистемы. Но это событие не катастрофичное. При всех неприятных последствиях этого события у нас нет системного дефицита мощностей ни в одном из регионов страны", - сказал Чубайс. "Авария есть, а блэкаута (отключения электроэнергии) настоящего нет", - подчеркнул он.

Чубайс напомнил, что в середине 2000-х годов в России было больше 10 регионов с высокими рисками отключения электроэнергии (от юга Приморья до Западной Сибири). "Москва находилась в режиме дефицита мощностей, когда в случае морозов ниже минус 25 градусов на протяжении целой недели пришлось бы отключать потребителя, чтобы сохранить энергосистему. Это почти катастрофическая ситуация, базовая причина которой - фундаментальный дефицит мощностей", - рассказал глава "Роснано".

По его словам, реформа энергетики привлекла в страну только единовременно более $30 млрд. "Результатом этого стали беспрецедентные вводы новых мощностей", - подчеркнул Чубайс.

Несмотря на отсутствие системного дефицита мощностей, есть проблемы, связанные с текущим состоянием оборудования. "Очевидно, что нужно повышать уровень эксплуатации и надежности системы, в том числе через новые технологии, например, цифровые подстанции. Мы сейчас вместе с Минэнерго работаем над концепцией современной цифровой подстанции", - рассказал Чубайс.

Он пояснил, что масляные измерительные трансформаторы тока и напряжения на подстанции могут быть заменены на "трансформатор, работающий на электрооптических принципах измерения силы тока и напряжения". "Его использование позволяет не только обрабатывать информацию в цифре, но сразу и получать ее не в аналоговой, а в цифровой форме", - добавил Чубайс, уточнив, что проектная компания "Роснано" - "Профотек" (производит оптические трансформаторы) - является держателем уникального ноу-хау по этому виду оборудования.

Системные аварии в энергетике - явление не беспрецедентное, отметил он. "Не существует ни одной крупной энергосистемы в мире, которая бы десятилетиями жила без системных аварий - ни в США, ни в Европе, ни в Китае, ни в Японии. К сожалению, это в энергетике случается, и в этом смысле масштаб произошедшего на Рефтинской ГРЭС не такой катастрофичный, каким он мог бы быть. Для того, чтобы снизить риски и масштабы, необходима модернизация", - резюмировал Чубайс.

Авария на Рефтинской ГРЭС и проблемы в сетях

По данным Минэнерго РФ, 22 августа на Рефтинской ГРЭС (ПАО "Энел Россия", Свердловская область) произошло разрушение конденсатора связи ВЛ 220 кВ "Анна - Рефтинская ГРЭС" с выбросом масла и возгоранием. В результате срабатывания технологических защит произошли каскадные отключения в ЕЭС. По данным Минэнерго, суммарный дефицит мощности в ЕЭС в результате указанных аварийных отключений составил 5,8 тыс. МВт.

В Минэнерго заявляли, что Тюменская, Забайкальская, Томская, Красноярская, Хакасская, Иркутская, Бурятская и часть Кузбасской энергосистемы выделились на изолированную работу с дефицитом мощности и снижением частоты до 49,6 Гц.

Проблемы такого масштаба были и раньше, и в том числе в Москве. Так, в мае 2005 года начавшаяся с подстанции "Чагино" авария обесточила на несколько часов полстолицы, а энергетический коллапс вскоре усугубился транспортным, остановилась работа коммунальных служб. А из-за последствий "ледяного дождя" зимой 2011 года десятки населенных пунктов Подмосковья и сотни тысяч жителей несколько дней оставались без света.

Однако если некоторые сбои можно объяснить природными катаклизмами и растущей нагрузкой на сети, то сложно отрицать растущий износ в электросетях по причине недофинансирования этой сферы.

В январе 2016 года представители "МРСК Урала" выступили с неожиданным заявлением - что для всех регионов России, в том числе и для Среднего Урала, характерна проблема существенного перераспределения денежных средств организаций на льготное техприсоединение. По этой причине в Свердловской области износ в электросетях на начало 2016 года в среднем составил около 70% из-за "лоскутности" сети (дробления единой энергосети между компаниями).

В компании пояснили, что при ставке в 550 рублей за подключение до 15 кВ сетевая компания тратит на техприсоединение более 100 тыс. рублей. По законодательству энергетики обязаны выполнить подключение потребителей в жестко установленные сроки, но при этом стоит понимать, что финансовые ресурсы энергетиков ограничены. А в жестко регулируемой сфере электроэнергетики выделенные средства в тарифе - это единственное, чем обладают сетевые компании из-за того, что более трети инвестиционных планов идет на реализацию льготного техприсоединения. Происходит некоторое отвлечение ресурсов, которые могли бы быть направлены на обновление сетей и оборудования. Энергетики считают, что решить эту проблему также возможно только с внесением поправок в действующее законодательство.

Что говорил Чубайс восемь лет назад

Стоит отметить, что еще в 2008 году Чубайс предрекал кризисы энергосистемы, особенно в пики холодов, и даже эвакуацию населения из ряда регионов. Он считал, что нарастить выработку электроэнергии и тепла, увеличивая производство и потребление мазута, возможно, но при этом существуют технологические ограничения, в том числе мощности электростанций, а также транспортные ограничения по возможности перевозки мазута в критических ситуациях.

По его мнению, тогда таких рисков можно было избежать, если разумно подойти к реформе электроэнергетики и к проблеме либерализации рынка газа, которого не хватало на внутреннем рынке на фоне развития экспортных программ этого ресурса.

Для изменения ситуации Чубайс предлагал изменить государственную политику в отношении независимых производителей газа, допустив их "до трубы", а также предусмотреть в экспортных контрактах возможность сокращения объемов подачи этого ресурса внешним потребителям в случае неблагоприятных климатических условий в РФ. Кроме того, Чубайс видел необходимым учесть риски манипуляции ценами, так как "Газпром" контролирует больше половины поставок топлива для электроэнергетики.

Неоднозначная оценка реформы энергосистемы

Постановлением правительства от 11 июля 2001 года энергетическая система России претерпела значительные изменения. Монополия РАО "ЕЭС России" на рынке генерации и энерготранспортировки была разделена между генерирующими и электросетевыми компаниями.

В числе основных причин реформирования назывались проблемы неплатежей, нехватка инвестиций в сектор, отсутствие надежности сетей, риски возникновения дефицита энергии, а также физический износ существующих мощностей. Вместе с тем даже сейчас специалисты расходятся в оценке реформы - в частности, ряд экспертов утверждает, что она была реализована недостаточно корректно и требует доработки.

"Основной проблемой в ЕЭС России после расформирования РАО "ЕЭС России" является отсутствие системы нормативно-технических документов в сфере обеспечения надежности энергосистемы. В настоящее время большая часть нормативных правовых актов, регламентирующих технологическую деятельность в отечественной электроэнергетике либо морально устарела в силу развития технологий и изменения хозяйственных отношений в отрасли, либо утратила правовой статус после ликвидации РАО", - прокомментировали ТАСС в "Системном операторе ЕЭС России".

По мнению "СО ЕЭС России", энергосистема постепенно насыщается оборудованием, не адаптированным к работе в составе технологического комплекса ЕЭС России, из-за чего постепенно снижается уровень эксплуатации объектов электроэнергетики, объемы и качество выполняемых ремонтных работ.

"Стабильная работа ЕЭС в настоящее время базируется на большом запасе надежности, заложенном при ее основании несколько десятилетий назад, но на сколько хватит этого запаса в условиях нормативно-правовой неопределенности, ответить невозможно", - полагают в регуляторе. Выход из ситуации "СО ЕЭС" видит в создании одинаковых для всех участников отрасли "правил игры", которые исключили бы возможности для отдельных собственников оптимизировать затраты за счет качества оборудования, его эксплуатации и ремонтных работ.

Председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая заявила ТАСС, что реформа, несмотря на ряд ее недостатков, "безусловно, была необходима". "Там (до реформы) в принципе не было справедливой конкуренции, отсутствовала возможность для развития и сопоставления производства электроэнергии. В этом смысле разделение генерации и сетей и выведение всей генерации в общее конкурентное пространство, конечно, было необходимо", - полагает собеседница агентства.

Долги в "наследство"

"В электроэнергетике с первого дня реформы накопилось очень много компромиссов. Удачно "распакованной" вышла только генерация, а на сети были сброшены сразу же все долги АО-энерго. Почти все сетевые компании вступили в свободный рынок с принятыми убытками, которые изначально были для регулируемых предприятий неподъемными", - прокомментировали ТАСС в "Россетях" (крупнейшая электросетевая компания России, 87,9% уставного капитала принадлежит государству).

В компании отметили, что объем долгов "Кубаньэнерго" на момент реформирования составил 8 млрд рублей, "МРСК Сибири" - 7,3 млрд рублей, "Ленэнерго" - 5,6 млрд рублей, которые пришли в том числе из генерации. "Механизмов компенсации этих долгов не было", - добавили в "Россетях". "В ходе реформы в погоне за конкурентной средой было создано большое количество участников процесса - потребители, генерирующие компании, сбытовые компании, сети, системный оператор, коммерческий оператор оптового рынка. Но вместо конкуренции компании функционируют в неравных условиях", - заявили в компании.

В частности, "Россети" отмечают низкую платежную дисциплину контрагентов. "На оптовый рынок электроэнергии и мощности сбыты платят регулярно и без задержек, так как появление задолженности на опте грозит серьезными финансовыми потерями и лишением статуса гарантирующего поставщика. По расчетам с сетевым комплексом такие правила не действуют", - заявили в компании.

Все это приводит к значительным размерам совокупной задолженности перед "Россетями", объем которой на 1 августа 2016 года составил 138 млрд рублей, что эквивалентно шести годовым ремонтным программам электросетевого комплекса компании. Объем просроченной задолженности составил 87 млрд рублей. "При этом физически сбыт не участвует в процессе поставки электроэнергии и не несет ответственности за надежность и бесперебойность энергоснабжения", - отмечают "Россети".

Вместе с тем ускорить развитие электросетевого комплекса страны, по мнению "Россетей", поможет решение проблемы так называемых "запертых генерирующих мощностей", которые приводят к снижению не только экономической эффективности, но и надежности из-за невозможности при необходимости задействовать эти резервы. "Достаточно вспомнить аварию на Саяно-Шушенской ГЭС: только развитость сетей позволила избежать широкомасштабных последствий тех трагических событий", - добавили в "Россетях".