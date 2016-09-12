"Транснефть" к 2018 г. прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В соответствии с поручением правительства мы переориентируем грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на наши балтийские порты - это Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Если в прошлом году там (в Прибалтике - прим. ред.) переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн. До 2018 года, в ближайшие годы, мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей", - сказал он.
Токарев отметил, что в настоящее время заводы позволяют загрузить нефтепродуктопроводную магистраль до 32 миллионов тонн.
"И часть мощностей, которые не востребованы под нефть, мы переориентируем под продукты. Это произойдет в направлении Приморска - до 25 миллионов тонн дизельного топлива будем поставлять, и в направлении Новороссийска с Волгоградского НПЗ, группы НПЗ Краснодарского края", - сообщил он.