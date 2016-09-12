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Титов: изъятые у полковника МВД Захарченко деньги собирались со всего бизнеса

Экономика и бизнес
12 сентября, 19:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Бизнес-омбудсмен отметил, что случившееся - свидетельство "той коррупционной ситуации, которая сложилась у нас в стране"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Средства, изъятые у заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, собирались "по щепоточке" со всего российского бизнеса. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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"Откуда эти деньги (изъятые у Захарченко - прим. ТАСС)? Это деньги бизнеса, которые по щепоточке, кусочечку, зернышку собирал со всего бизнеса. Зачем человеку столько денег? Это ужасно, это свидетельство той коррупционной ситуации, которая сложилась у нас в стране", - сказал он.

Титов предложил усилить уголовную и административную ответственность сотрудников правоохранительных органов за коррупционные преступления.

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.

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