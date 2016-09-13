СМИ: Twitter снимет ряд ограничений на длину сообщений уже на будущей неделе

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сервис микроблогов Twitter уже 19 сентября намерен исключить из традиционного ограничения длины сообщения в 140 символов подсчет знаков в размещаемых интернет-ссылках, а также фото- и видеоизображения. Об этом сообщил в понедельник The Verge.
Ранее о таком нововведении объявлял директор и сооснователь сервиса Джек Дорси, однако было неизвестно, когда ограничения снимут.
"Такие медиафайлы, как изображения, GIF-картинки, видео, а также цитаты других "твитов" не будут учитываться при подсчете символов", - пишет The Verge со ссылкой на свои источники. "Освободившееся место даст пользователям большую свободу при написании своих сообщений", - отмечает портал.
Ранее в компании указывали, что когда изменения вступят в силу, под ограничения длины не будут попадать размещенные фотографии, видеоролики, различные медиафайлы, а также имя пользователя, которое помещается в начале сообщения при ответе на тот или иной "твит". Интернет-ссылки, которые ранее могли занимать до 23 символов, также не будут учитываться соцсетью при подсчете допустимого количества знаков. Последнее сохранится на традиционной отметке - 140 символов на одно сообщение.
В марте этого года Дорси заявил, что сервис не будет отказываться от ограничения в 140 символов в одном сообщении. "Оно (ограничение) останется, - сказал он в интервью телекомпании NBC. - Это хороший ограничитель для нас, это позволяет быть лаконичным".
Ограничение в 140 символов в Twitter действует с момента основания этого сервиса в марте 2006 года. При этом ранее сам Дорси признавал, что увеличение числа знаков в "твитах" может быть хорошим способом привлечения к сервису новой аудитории, но впоследствии отказался от этой идеи.