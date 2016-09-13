Медведев допустил обнуление НДС на дальние пассажирские ж/д перевозки

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным обнуление НДС на дальние пассажирские железнодорожные перевозки.

"Есть предложение Минтранса обнулить ставку НДС на пассажирские перевозки дальнего следования, что, по мнению Минтранса, должно сбалансировать доходы и расходы компаний перевозчиков, поддержать отрасль транспортного машиностроения. Конечно, этот вопрос требует внимательной проработки, тем не менее, я считаю, что реализация этого предложения в принципе возможна", - сказал он на совещании по развитию пассажирских железнодорожных перевозок.

Премьер добавил, что при этом необходимо учитывать лимит бюджетных ассигнований, которые уже доведены до Министерства транспорта РФ в рамках проекта закона о бюджете на ближайшие три года.

Глава российского правительства предложил обсудить этот вопрос на совещании во вторник.

Продление налоговых льгот для пригородных перевозок

Медведев также предложил обсудить продление нулевого НДС на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки на длительное время.

"Пригородный комплекс в целом работает достаточно устойчиво, обновляется вагонный подвижной состав, закупаются новые комфортные электропоезда. Есть предложение поэтому продления нулевой ставки НДС на долгосрочный период. Давайте обсудим и эту меру", - обратился Медведев к участникам совещания по развитию пассажирских железнодорожных перевозок.

Премьер-министр напомнил, что ранее поднимался важный вопрос об отмене пригородных электричек на востребованных маршрутах. Из-за этого, по словам главы кабмина, приходилось реагировать на экстренные сообщения регионов и давать "жесткие поручения". Медведев отметил, что с этой целью была обнулена ставка НДС на пригородные перевозки и был введен льготный коэффициент к тарифам на услуги по доступу к инфраструктуре.

"То есть, государство, по сути, взяло на себя большую часть затрат и компенсировало РЖД потери в доходах, снизив нагрузки на региональные бюджеты", - сказал российский премьер. Он подчеркнул, что эта мера была экстренной, но помогла в короткие сроки восстановить пригородное ж/д сообщение, и самое главное, позволило сохранить такой вид транспорта, как электрички по доступным для населения ценам.

Кроме того, по словам Медведева, правительство ежегодно продлевало действие льготного тарифа на инфраструктуру, а в этом году было решение продлить эту меру до 2030 года.

"Регионы должны вкладываться"

Премьер-министр считает необходимым привлекать к строительству многоуровневых железнодорожных развязок взамен железнодорожных переездов не только средства РЖД, но и регионов, и частных инвесторов.

"Это инвестиции, это деньги. Здесь, (помимо вложений со стороны РЖД), и регионы должны вкладываться, и, может быть, где-то частный бизнес. Это должно делаться в симбиозе и РЖД, и региональными средствами. И частные инвестиции тоже нужны", - сказал председатель правительства.

В свою очередь глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сопровождавший Медведева на встрече, доложил, что компания подготовила соответствующую программу. "Такая программа - либо ведомственная, либо иного свойства - нами подготовлена. Объем финансирования будет определяться в процессе", - сказал Белозеров.

Глава правительства отметил, что железнодорожные переезды создают риски аварий и являются источником повышенной опасности. "Чем меньше таких препятствий, чем больше развязок, - тем лучше. Будем стараться планировать такое освобождение железнодорожных путей и выход на подобные развязки", - заверил Медведев.

"У нас страна самая большая в мире"

На встрече с железнодорожниками Медведев также заявил, что не видит возможности развития России без ж/д транспорта.

"Не можем себе представить ситуацию, когда в нашей стране не будут развиваться железные дороги. Может быть, где-то в Западной Европе это и возможно, потому что там все маленькое, компактное. Они в основном на автомобильчиках передвигаются, грузы перевозят. У нас это невозможно, у нас страна самая большая в мире. Поэтому не сомневайтесь: инвестиции (в развитие железнодорожной сети - прим. ред.) будут", - сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что государство уже занимается развитием сети, напомнил о развитии проекта Московского железнодорожного кольца и так называемого восточного полигона. В этом году, по его словам, общие инвестиции со стороны государства в этом направлении составят порядка 196 млрд руб.

"Это значительные средства, которые будут направляться на развитие российских железных дорог, результаты работы уже есть", - отметил Медведев.

Комфортные поезда и доступные билеты

Медведев в ходе совещания подчеркнул, что поездки по железным дорогам РФ должны быть комфортными и безопасными, а цены на билеты - доступными.

"Наши люди в масштабах страны проводят в дороге очень много времени, и поездки по железной дороге, естественно, должны быть более комфортными, более безопасными и соответствовать тем требованиям, которые предъявляет ХХI век; сервис должен быть на хорошем современном уровне, но не менее важно, чтобы и цены на билеты были доступными", - сказал Медведев.

Глава кабмина напомнил, что правительство, профильные ведомства и компания РЖД вместе к этому стремятся: расширяется сеть межрегиональных пассажирских перевозок, закупаются новые вагоны и локомотивы. В качестве примера Медведев привел появление на российских железнодорожных магистралях таких современных поездов как "Сапсан", "Ласточка" и "Стриж".

Медведев также напомнил, что 10 сентября было открыто железнодорожное движение по Московскому центральному кольцу. "Конечно, таких маршрутов должно быть больше при понимании значимости Московского центрального кольца", - призвал российский премьер.

Премьер назвал также ряд мер, необходимых для совершенствования железнодорожного движения в России. В частности, по его словам, необходимо совершенствовать тарифное регулирование, делая его сбалансированным и оптимизировать налоговую нагрузку. По его словам, тарифы на ж/д перевозки с одной стороны должны обеспечивать безубыточную работу железных дорог и компаний-перевозчиков, а с другой стороны - интересы российских граждан.