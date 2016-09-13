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Минфин планирует направлять на новые нацпроекты по 160 млрд руб. в год

Экономика и бизнес
13 сентября, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин планирует в 2017-2019 годы направлять на новые национальные проекты около 160 млрд рублей в год, сообщает интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на нормативные материалы министерства по подготовке федерального бюджета на 2017-2019 годы.

Как отмечает издание, бюджетные расходы формируются с учетом обязательного "резервирования бюджетных ассигнований в размере 1% на реализацию приоритетных проектов и программ". При этом резервирование бюджетных средств включено в общую долю сокращенных расходов всех бюджетополучателей, включая Минобороны РФ.

"Бюджетные ассигнования в 2017-2019 годах уменьшаются на 6%, 9% и 11% соответственно. Для Минобороны предусмотрено ежегодное сокращение расходов на 6% в течение всей трехлетки", - сообщает издание.

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Финальные обсуждения ведомствами своих расходов с Минфином пройдут 13 и 14 сентября.

В Минфине изданию отказались прокомментировать данные материалы, однако отметили, что рабочая группа бюджетной комиссии 13 и 14 сентября действительно рассмотрит несогласованные бюджетные вопросы с другими ведомствами.

"За рамки предельных объемов бюджетных ассигнований мы выходить не будем и не можем этого сделать. У Минфина есть общее понимание всей бюджетной конструкции, которая должна отвечать требованиям макроэкономической стабильности, сдерживать рост дефицита бюджета и сохранить резервы", - заявил представитель Минфина.

Он отметил, что "при возникновении дополнительных заявок к уже распределенным лимитам ведомствам будет предложено найти источники финансирования у себя".

В июне министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин в октябре пересмотрит бюджет с учетом необходимых изменений, которые требуются для полного исполнения федерального бюджета в текущем году. Министр напомнил, что бюджет предполагает дефицит в пределах 3% ВВП при расходах около 16 трлн руб. и доходах 13,7 трлн руб.

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