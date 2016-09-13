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Генподрядчик работ по ВПП Храброво оспорит в суде расторжение контракта Росавиацией

Экономика и бизнес
13 сентября, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В Росавиации сообщили, что генподрядчик работ по реконструкции ВПП калининградского аэропорта может быть заменен из-за значительного отставания от графика
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный подрядчик работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) калининградского аэропорта "Храброво" - ООО "Стройновация" - не согласно с решением Росавиации о расторжении контракта в одностороннем порядке. Соответствующий иск компания подала в Арбитражный суд г. Москвы, сообщает пресс-служба инжиниринговой компании.

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В августе 2016 года Росавиация сообщила, что генподрядчик работ по реконструкции ВПП калининградского аэропорта может быть заменен из-за "значительного отставания от графика - более 9 месяцев".

Вместе с тем в пресс-релизе "Стройновации" отмечается, что компания своевременно приступила к выполнению работ по контракту. В настоящее время выполнила работы по расширению перрона на пять самолетов, реконструкцию площадки противообледенительной жидкости, реконструирована рулежная дорожка РД-6, на 70 % построена новая магистральная рулевая дорожка (МРД-М), на 25% - новая скоростная рулевая дорожка (РД-D).

"Компания выполнила работ на 862 млн рублей", - говорится в сообщении.

В этой связи "Стройновация" выразила несогласие с решением Росавиации о расторжении контракта в одностороннем порядке. При этом в пресс-релизе подчеркивается, что компания продолжает выполнение своих обязательств по данному объекту.

В то же время источник ТАСС в отрасли высказал мнение, что смена генподрядчика увеличит сроки реализации проекта в Калининграде, т.к. для мобилизации людей и техники нового подрядчика потребуется минимум 4 месяца.

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