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Столыпинский клуб предложил правительству разместить индекс-бонды на 1 трлн руб.

Экономика и бизнес
13 сентября, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
По мнению лидера "Партии роста" Бориса Титова, облигациями может заинтересоваться население, у которого аккумулированы значительные средства из-за недоверия банковской системе
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первоочередные меры спасения экономики, которые сегодня представил Столыпинский клуб, предполагают эмиссию долговых обязательств правительства на 1 трлн рублей, или так называемых индекс-бондов. Об этом сообщил на заседании клуба лидер "Партии роста" бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы предлагаем перейти к эмиссии долговых обязательств правительства, которые будут номинированы в рублях, но будут считаться по курсу рубля к евро. Это так называемые индексируемые облигации, доходностью 1,5-3% годовых. Мы считаем, что можем разместить эти бонды на 1 трлн рублей", - сказал Титов.

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По его мнению, облигациями может заинтересоваться население, у которого аккумулированы значительные средства из-за недоверия банковской системе, а также иностранные инвесторы. Инструмент позволяет снизить валютные риски, так как "по существу это валютный заем, но получаемый в рублях", - считает Титов.

Политик отметил, что эмиссия в России идет, и в 2015 году составила 8 трлн рублей. "Эмиссия - инструмент технически необходимый, но в больших объемах эмитироваться могут средства, только если они вкладываются в реальный сектор экономики. Нам нужно перейти от необеспеченной эмиссии к эмиссии с инвертированием в экономику", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, 13 сентября прошло заседание президиума Столыпинского клуба, на котором был принят "Пакет первоочередных мер по возобновлению экономического роста и недопущению дальнейшего падения уровня жизни граждан". В пакет вошли 11 конкретных шагов, которые должны послужить возобновлению экономического роста в краткосрочной перспективе и стать подготовительным этапом полномасштабных социально-экономических реформ, предусмотренных "Стратегией роста". По оценке Титова, реализация мер будет стоить государству 1,7 трлн рублей.

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