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СМИ: закон об НДД в нефтяной сфере будет разработан Минфином к октябрю

Экономика и бизнес
14 сентября, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Это позволит Минфину отменить экспортную пошлину на нефть, что, по ряду оценок, принесет бюджету дополнительно около 600 млрд руб.
Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый налоговый режим в нефтяной отрасли - налог на добавленный доход (НДД) - может быть законодательно принят в этом году, но заработает с 2018 года, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича

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Введение НДД представляет собой обмен существующих льгот по отдельным месторождениям на новый налог, взимаемый с денежного потока. Это позволит Минфину отменить экспортную пошлину на нефть, что, по ряду оценок, принесет бюджету дополнительно около 600 млрд руб.

Из протокола совещания следует, что законопроект об НДД должен быть разработан Минфином к 1 октября, вступить в силу с 2017 года, а начать применяться с 2018 года. В ходе совещания снята часть разногласий между Минфином и нефтяниками - в основном формально в пользу последних.

Одним из ключевых спорных моментов была добровольность перехода на НДД. Минфин настаивал, чтобы переходили все льготируемые гринфилды, кроме тех, кто имел льготу по пошлине на начало 2016 года. Нефтяники хотели иметь возможность выбирать между НДД и сохранением льготы. Как сообщает газета, Дворкович встал на сторону отрасли - и теперь в течение года с момента вступления в силу закона об НДД у компаний будет право выбора, причем льготы по пошлине можно получать до начала 2017 года.

Кроме того, на совещании был решен ряд технических вопросов. Так, степень выработанности браунфилдов для участия в пилотах устанавливается в диапазоне 20-80% (Минфин хотел 25-80%). Одновременно Дворкович поручил Минфину разработать специальные параметры НДД для новых месторождений в Западной Сибири с выработанностью менее 5%. По данным газеты, речь идет о попытке "Лукойла" включить в режим НДД месторождения Имилорское и имени Шпильмана (у них сейчас нет льгот, поэтому компания не может просто "обменять" их на НДД).

В то же время ряд спорных вопросов остался. Во-первых, как определять налоговую базу по НДД (по месторождению, как хотят нефтяники, или по лицензионному участку, как настаивает Минфин). Этот вопрос Дворкович поручил финансовому ведомству проработать. Во-вторых, каким будет объем пилотов по браунфилдам - 10 млн тонн (как хотел бы Минфин, поскольку в таком случае меньше выпадающие доходы бюджета) или 15 млн тонн. Минфину поручено представить вместе с законопроектом расчеты по двум вариантам.

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