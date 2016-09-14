Samsung поставит на рынок 400 тыс. Galaxy Note 7 с устраненным браком

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СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics в ближайшее время устранит дефекты на смартфонах Galaxy Note 7 и выпустит на рынок Республики Корея первую оптимизированную партию в 400 тыс. штук 25 сентября. Об этом сообщил представитель компании.
"Предпринимаются все возможные усилия к тому, чтобы как можно скорее произвести замену (бракованной партии) и в минимальные сроки поставить на рынок (безопасный) продукт", - заявил он журналистам. По его словам, Samsung Electronics планирует осуществить полную переукомплектацию первой партии устройств со "взрывными батареями" в течение ближайшей недели.
Как проинформировало агентство Рёнхап, цитируя осведомленного представителя компании, на всех замененных не бракованных аккумуляторах "будет нанесена желтая оповещающая пометка вместо прежней белой, имевшейся на неисправных смартфонах".
В последнее время Samsung Electronics столкнулась с огромными убытками, которые, по подсчетам, составляют не менее $1 млрд. Это объясняется неудачным дебютом на рынке новинки Galaxy Note 7, батареи которой оказались небезопасными, поскольку стали самопроизвольно взрываться. В итоге компании пришлось производить крупномасштабный отзыв этих смартфонов с рынка.
Как отмечают специалисты ряда крупнейших финансово-аналитических организаций мира, в ближайшее время руководству Samsung Electronics придется проработать экстренные меры, которые хоть как-то позволят минимизировать мощный удар, нанесенный по престижу корпорации этим инцидентом. Обозреватели агентства Bloomberg в свою очередь полагают, что данная проблема "отбросит Samsung на несколько лет назад".