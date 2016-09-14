Болгария в ближайшее время примет решение о выплате РФ €660 млн компенсации за "Белене"

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СОФИЯ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Правительство Болгарии в ближайшее время примет решение о выплате России 1,3 млрд левов (около €660 млн) в качестве компенсации по иску за прекращение сотрудничества по проекту АЭС "Белене". Об этом сообщил журналистам в среду премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
"В ближайшее время мы примем решение о выплате "Росатому" 1,3 млрд левов", - сказал он.
В июне Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве постановил компенсировать российскому "Атомстройэкспорту" (ведущая внешнеэкономическая инжиниринговая компания госкорпорации "Росатом") ущерб в размере €620 млн в связи с прекращением реализации проекта "Белене".
Суд удовлетворил главные требования ЗАО "Атомстройэкспорт" по оплате выполненных работ и заказанного оборудования, а также по компенсации процентов и судебных издержек, включая оплату услуг адвокатов компании Sidley Austin LLP.
Решение, принятое арбитражным судом при Международной торговой палате, является окончательным. Начиная с 16 июня на эту сумму начисляются штрафные санкции в €167 тыс. ежедневно.
9 сентября в Софии прошла встреча российско-болгарской рабочей группы по вопросам исполнения решения Арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве в отношении проекта АЭС "Белене". С российской стороны во встрече приняли участие представители ГК "Росатом" и группы компаний ASE, с болгарской стороны - министр энергетики, представители Болгарского энергетического холдинга и его дочерней Национальной электрической компании.
Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках решения Арбитражного суда, согласно которому болгарская компания NEK должна возместить российскому "Атомстройэкспорту" ущерб за прекращение строительства АЭС "Белене" в объеме €620 миллионов евро.
София отказалась от строительства двухблочной АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт в марте 2012 г. По подписанному в 2006 г. контракту строить станцию по российскому проекту должен был "Атомстройэкспорт", заказчиком выступала болгарская Национальная электрическая компания.
Проект остановили после прихода к власти в Болгарии правительства Бойко Борисова, высказывавшего претензии к высокой стоимости станции.
В июне газета "Коммерсантъ" сообщала, что общий объем расходов за время строительства АЭС оценен в €10,35 млрд.
Общая стоимость строительства включает в себя как €6,13 млрд расходов по EPC-контракту (аналог договора генподряда) на строительство АЭС, так и €2 млрд затрат на подготовительные работы, включая создание инфраструктуры.
Еще €2,2 млрд - это обслуживание кредитов в период строительства, а также операционные расходы в первые годы работы первого энергоблока. Без учета этого общая сумма затрат на строительство АЭС составляет €8,15 млрд. По данным газеты, удельная стоимость 1 кВт установленной мощности оценена в €3 тыс. 844.