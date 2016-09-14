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Топилин: решения по индексации материнского капитала на уровень инфляции пока нет

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:13 UTC+3
На данный момент у Минтруда и Минфина еще есть некоторые разногласия
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ГОРКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство пока не приняло решение об индексации материнского капитала на фактический уровень инфляции, обсуждение еще продолжается.

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Об этом заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"Мы пока с Минфином в разногласиях по этому поводу", - сообщил он. "Мы подготовили проект закона, которым предлагается перейти уже в постоянном режиме на индексацию пособий и социальных выплат по факту, предлагаем перейти на фактический уровень инфляции, но пока этот вопрос не решен, он обсуждается, идут дискуссии с Минэкономразвития и Минфином", - сказал Топилин, отвечая на вопрос о возможности индексации материнского капитала на фактический уровень инфляции.

По словам Топилина, в ходе подготовки проекта федерального бюджета этот вопрос в каком-то виде должен быть решен. "Это рабочий процесс. В ходе подготовки бюджета этот закон в каком-то виде будет подготовлен. А сейчас этот вопрос еще не решен. Это касается, в том числе маткапитала", - сказал министр.

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