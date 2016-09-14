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Путин проведет 15 сентября заседание президиума Госсовета

Экономика и бизнес
14 сентября, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Основными темами мероприятия станут вопросы формирования на юге России участков международных транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок и международного транзита
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 15 сентября в Керчи заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга России. Как сообщает пресс-служба Кремля, на заседании будут обсуждаться меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры субъектов Южного федерального округа (ЮФО).

Основными темами мероприятия станут вопросы формирования на юге России участков международных транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок и международного транзита, а также реализация на территории ЮФО крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов портовой, автомобильной, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, предусмотренных Транспортной стратегией России до 2030 года.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что примет участие в этом заседании.

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября глава государства Владимир Путин заявил, что одним из важных направлений деятельности является развитие транспортной инфраструктуры и формирование новых транспортных коридоров. Тогда же он сообщил, что вскоре эти вопросы будут рассмотрены на заседании президиума Госсовета.

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