Корпорация МСП снизила ставки по кредитам для малого бизнеса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП (АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) снизила ставки для представителей малого и среднего бизнеса по программе льготного кредитования 6,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации МСП.

Ставки по кредитам снижены за счет уменьшения размеров комиссии корпорации МСП за предоставлении гарантии поручительства. Ранее в рамках кредитной программы 6,5% размер комиссии корпорации МСП за уполномоченные банки перед Банком России составлял 0,5% годовых, снижен до 0,1%. При этом предельная конечная ставка по кредитам, предоставляемым уполномоченными банками в рамках программы, составит 10,6% годовых для субъектов малого предпринимательства (ранее - 11%) и 9,6% годовых для субъектов среднего предпринимательства (ранее - 10%).

Размер комиссии Корпорации МСП за предоставление независимой гарантии субъектам МСП, в соответствии с решением Совета директоров корпорации, был снижен с 1,25% до 0,75% годовых. Решение вступит в силу с 1 октября 2016 года.

"Снижение размера комиссии корпорации - важный шаг, поскольку позволяет уменьшить конечную ставку по кредиту для заемщика - субъекта МСП ниже психологической отметки в 10%" , - отметил президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия", член Совета директоров Корпорации МСП Алексей Репик.

По его словам для бизнеса крайне важно, чтобы банки активно включались в дальнейшую работу по поддержке малых и средних компаний, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, и продолжили работу по созданию комфортных условий привлечения заемного финансирования, в том числе в части дальнейшего снижения ставок по кредитам.

Со своей стороны корпорация МСП также рассмотрит возможность симметричного снижения ставок со стороны банков-партнеров по кредитным программам субъектам МСП. К примеру, это будет возможно при выполнении трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Банком ВТБ, Корпорацией МСП и Российским экспортным центром (РЭЦ), который позволяет экспортно ориентированным малым и средним компаниям получить финансирование по фиксированной ставке менее 10% годовых при поддержке Корпорации МСП.