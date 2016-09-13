Что было, что будет: барометр настроений малого бизнеса

Поддержка и развитие малого бизнеса — одно из ключевых направлений работы правительства России в условиях кризисных явлений 2014–2016 годов. Неудивительно, ведь именно в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) нестабильности ощущаются наиболее остро. На продукцию предприятий снижается спрос, затрудняется доступ к финансированию, компании испытывают трудности и порой уходят с рынка.

Насколько изменились настроения в российском малом бизнесе за последнее время, как оценивают бизнесмены перспективы своей дальнейшей работы? Индикаторы изменений отражают несколько исследований, ежеквартально проводимых как профильными сообществами, так и финансовыми компаниями.

ТАСС предлагает оценить изменение настроений в секторе МСП на основании результатов экспертных исследований.

Бизнес, как настроение?

Большинство исследований, основанных на опросах представителей малого и среднего бизнеса, показывают положительную динамику в секторе как за полгода, так и за второй квартал.

Индекс, рассчитанный экспертами "Альфа-Банка" совместно с Международным исследовательским центром MARC, (исследование "Пульс малого бизнеса") по итогам второго полугодия 2016 года вырос до минус 24 пунктов, вернувшись к уровню годовой давности.

Полгода назад его значение составляло минус 38 пунктов, год назад — минус 25 пунктов.

На улучшение показателя повлияли оценки бизнесменами текущей ситуации, а также более оптимистичные, чем в начале года, прогнозы по развитию экономической ситуации как в стране, так для компании.

Об улучшении настроений в среде малого бизнеса свидетельствует и индекс RSBI, рассчитываемый организацией "Опора России", "Промсвязьбанком" и банком "Возрождение". По итогам второго квартала 2016 года он составил 44,1 пункта, показав рост второй отчетный период подряд, также вернувшись к уровням годичной давности. Спад деловой активности в сегменте МСП продолжает замедляться, отмечают авторы исследования.

Вместе с тем, согласно "Индексу предпринимательских настроений", представленному общественной организацией "Деловая Россия", индекс настроений в секторе МСП снизился во втором квартале на 2,3 п. п., составив 82,8%, что приближается к минимальным значениям 2009 года. Вместе с тем тот же показатель по крупному бизнесу значительно вырос — на 7,1 п. п., до 94,6%.

Миновал ли кризис, и для кого?

Согласно исследованию "Альфа-Банка", снизилось число компаний, испытывающих недостаток средств на развитие (40% против 42% в декабре 2015 года).

"Индекс Опоры", в свою очередь, свидетельствует о росте продаж в сегменте малого бизнеса и улучшении показателей доступности финансирования.

Так, доля предпринимателей, констатирующих рост выручки, выросла до 19% (с 13% кварталом ранее), а доля сообщивших о падении выручки сократилась за квартал с 43% до 33%.

Согласно результатам опроса, на 3,5 п. п. увеличилось значение компоненты "доступности финансирования". Показатель составил 45,3 пункта — это максимум за все время наблюдений.

Больше половины опрошенных предпринимателей отмечают, что взять кредит стало проще. Сложности с получением кредитов сейчас испытывают 38% небольших компаний. Во втором квартале 2015 года таких компаний было 57%. В целом лишь 8% опрошенных заявили о том, что во втором квартале 2016 года брали кредиты. Итоги опроса указывают на то, что бизнесмены ожидают снижения ключевой ставки ЦБ и, соответственно, удешевления кредитных средств. Число опасающихся, что в третьем квартале взять кредит будет сложно, сократилось на 10% — до 29%.

Второй квартал стал стабильным для малого бизнеса с точки зрения кадровой политики: показатель "Кадры" незначительно вырос и составил 51,2 пункта.

В свою очередь, индекс "Деловой России" показал рост предпринимательской уверенности в секторе розничной торговли (1 п. п. относительно первого квартала) и падение в промышленности и строительстве (по минус 3 п. п. соответственно).

На что жалуетесь и чего опасаетесь?

Говоря об основных проблемах в своей работе, 49% респондентов назвали снижение спроса на товары и услуги, 40% — недостаток финансовых средств для развития, а 38% — высокие налоги, свидетельствует опрос "Альфа-Банка".

32% опрошенных указали, что на их деятельность отрицательно повлияли санкции: именно их последствием стало снижение спроса, связанное с падением платежеспособности населения.

О высокой налоговой нагрузке также заявили респонденты барометра "Деловой России": 49% представителей малого промышленного бизнеса пожаловались на уровень налогообложения в стране.

Вместе с тем компоненты индекса RSBI указывают на то, что предприниматели опасаются инвестировать в развитие своего бизнеса. Так, доля респондентов, которые хотят взять кредит, чтобы развивать свое дело, — 19%. Год назад эта цифра составляла 40%.

Численность бизнесменов, планирующих расширять бизнес за счет прибыли в ближайшее время, сократилась за квартал с 17% до 14%.

В будущее с оптимизмом?

Эксперты cпросили бизнесменов о том, чего они ждут в предстоящие шесть месяцев. Как выяснилось, несмотря на наличие опасений, предприниматели более оптимистично смотрят в ближайшее будущее, чем полгода назад.

При этом оценки перспектив российской экономики традиционно ниже оценок по отрасли, указывают аналитики. То есть в ближайшие полгода бизнесмены ждут улучшений условий работы в своем сегменте больше, чем позитивной динамики в целом по стране, свидетельствует опрос "Альфа-Банка".

Говоря о перспективах собственной компании, предприниматели в целом демонстрируют уверенность в завтрашнем дне: 46% считают, что число клиентов в ближайшие шесть месяцев вырастет, 33% ждут роста прибыли, 45% — роста продаж.

Наиболее оптимистично смотрят в будущее представители сфер IT, оптовой торговли, маркетинга и консалтинга. Наименее — в секторе строительства и грузоперевозок.

Где на Руси бизнесу хорошо

Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив (АСИ), опубликованному в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016), наиболее благоприятными регионами для ведения бизнеса в РФ являются Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская области. Пятерку лучших замыкает впервые попавшая в десятку рейтинга Тюмень, показавшая стремительный рост на 10 позиций.

Между тем в 65 регионах предприниматели отметили чрезмерное число проверок. В 66 субъектах отмечается рост нетерпимости бизнеса к коррупции. В 43 регионах ухудшилось качество дорог, отмечают в АСИ. Предприниматели из 60 регионов также указывали на недостаточность мер государственной поддержки, особенно в секторе МСП.

Несмотря на наличие проблем, опрошенные "Альфа-Банком" предприниматели в большинстве регионов отмечают положительное влияние ответных российских санкций на собственный бизнес.

Сектор МСП адаптируется к новым условиям, указывают авторы доклада. Согласно опросу, ситуация с бизнес-средой наиболее благоприятна в Северо-Западном и Восточно-Сибирском федеральных округах.