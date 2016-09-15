СМИ: власти США расследуют деятельность банка Wells Fargo

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти США проводят расследование в отношении одного из крупнейших американских банков - Wells Fargo, который ранее обязали выплатить штраф в размере $185 млн за нарушение правил работы с клиентами и незаконное навязывание им банковских услуг. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, расследование, инициированное прокуратурами штатов Нью-Йорк и Калифорния, пока находится на начальной стадии. По его итогам власти решат, возбуждать ли уголовное дело в отношении финансового учреждения. По сведениям газеты, прокуроры уже направили в Wells Fargo запрос о предоставлении внутренних документов банка, необходимых для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что американское Бюро по финансовой защите потребителей наложило на Wells Fargo штраф в размере $185 млн. Ведомство пришло к выводу, что сотрудники банка проводили масштабную незаконную практику открытия банковских счетов для своих клиентов без их ведома, а также навязывали им определенные услуги и сервисы, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж.

Таким образом работники Wells Fargo за последние несколько лет открыли без ведома клиентов свыше 2 млн счетов, привязанных к кредитным картам. При этом в некоторых случаях деньги с уже имевшихся счетов переводились без одобрения клиентов на вновь открытые счета. Сотрудники банка также были уличены в создании фальшивых адресов электронной почты, которые они привязывали к новым аккаунтам или же подключали с их помощью клиентов к различным банковским онлайн-услугам.

В Wells Fargo признали свою вину, объявив об увольнении около 5,3 тыс. сотрудников, которые были уличены в нарушениях.