СМИ: "Аэрофлот" намерен продлить срок действия доставшихся от "Трансаэро" допусков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" рассчитывает продлить срок действия решения Росавиации о передаче авиакомпании части допусков на международные направления от прекратившей полеты "Трансаэро". Соответствующая заявка уже подана в Росавиацию, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на авиакомпанию.

"Аэрофлот", как отмечается, ожидает, что будет принято "положительное решение, поскольку перевозчик выполняет все обязательства", взятые после того, как осенью 2015 года вторую по величине авиакомпанию страны "Трансаэро" из-за высокого долга лишили сертификата эксплуатанта. Расходы "Аэрофлота" на перевозку пассажиров "Трансаэро" составили около 17 млрд руб. Кроме того, авиакомпания приняла на работу сотрудников "Трансаэро" (около 4,5 тыс. человек) и получила часть ее самолетов. Поэтому компания рассматривает эти допуски как "компенсацию".

Ранее "Аэрофлот" отказывался от допусков на некоторые маршруты. Причиной тому была принципиальная позиция авиакомпании по поддержке либерализации рынка авиаперевозок.

Осенью 2015 года "Аэрофлоту" на год с возможностью пролонгации отдали 56 направлений из Москвы из 156, имевшихся у "Трансаэро". Сам "Аэрофлот" получил 23 направления, 33 маршрута отдали входящей в его группу компании "Россия".

Передачу "Аэрофлоту" большей части допусков министр транспорта РФ Максим Соколов объяснял "компенсацией" за санацию "Трансаэро" и вывоз 2 млн пассажиров компании.