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Росинтербанк прекратил обслуживание клиентов

Экономика и бизнес
15 сентября, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Ранее банк, входящий в первую сотню, обратился к клиентам-физлицам, желающим получить средства с вклада, с просьбой заказывать деньги заранее
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Росинтербанк, занимающий 67-е место в российской банковской системе, прекратил обслуживание своих клиентов - как физических, так и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.

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"В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ "Росинтербанк" не будут обслуживаться клиенты - физические и юридические лица", - сказано в сообщении.

Ранее, по информации портала "Банки.ру", Росинтербанк обратился к клиентам-физлицам, желающим получить средства с вклада, с просьбой заказывать деньги заранее.

Росинтербанк создан в 1990 году при участии Министерства сельского хозяйства РСФСР. Оказывает содействие в развитии корпоративного бизнеса, частного предпринимательства и предлагает свои услуги физическим лицам. Сеть включает более 40 офисов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ярославле, Краснодаре, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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