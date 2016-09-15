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Bloomberg призвало не ждать от Набиуллиной сюрпризов

Экономика и бизнес
15 сентября, 13:02 UTC+3
Опрошенные агентством аналитики полагают, что Банк России на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 0,5 п.п.
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. От главы Банка России Эльвиры Набиуллиной не стоит ждать сюрпризов, во всяком случае так считают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Согласно консенсус-прогнозу агентства, на ближайшем заседании совета директоров регулятора ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 10% годовых, такое мнение высказали 37 из 42 опрошенных экспертов. Более того, аналогичного решения ЦБ ожидают 47 из 65 трейдеров, опрошенных брокерской компанией Tradition.

"Банк России пытался направить рынку сигналы о том, что в ближайшие месяцы ожидается серия снижений ставки", -- комментирует экономист Citigroup Иван Чакаров, который полагает, что до конца года ЦБ снизит ставку на 150 базисных пунктов, до 9% годовых. При этом он опасается, что ЦБ в итоге решится снизить ставку до конца года только на 1 п.п.

Главный экономист банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Шагардин считает, что настал "идеальный момент" для снижения ставки.

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"Условия для снижения ставки идеальны. Умеренно жесткие заявления главы ЦБ оставляют надежду на то, что регулятор снизит ставку в декабре и в следующем году", -- отмечает Шагардин, который полагает, что до конца года ЦБ снизит ставку до 9,5%.

Очередное заседание совета директоров Банка России пройдет в пятницу, 16 сентября. Регулятор находится в жестких условиях, так как пока реальная инфляция выходит за рамки прогноза и находится на уровне 6,9% в годовом выражении. Целевой показатель ЦБ по инфляции на 2016 год -- 4%.

Опрошенные ТАСС аналитики также сходятся на мнении, что регулятор на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 10%.

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