Консенсус-прогноз ТАСС: ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 10% на предстоящем 16 сентября заседании. К такому выводу пришло большинство из опрошенных ТАСС аналитиков. Этому будет способствовать снижение инфляции и инфляционных ожиданий. По оценкам экспертов, ЦБ продолжит снижение ставки до конца текущего года.

"Мы ждем понижения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. на предстоящем заседании, ввиду выраженного снижения инфляционных рисков", - говорит начальник управления макроэкономического анализа Юникредит банка Артем Архипов. По его мнению, Банк России продолжит линию очень сдержанного оптимизма, формируя ожидания так называемой "умеренно жесткой" политики в предстоящие кварталы - несмотря на то, что ситуация с инфляцией улучшилась.

За то, что Банк России на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., высказались десять из четырнадцати опрошенных аналитиков.

Ожидания по ставке

По оценкам специалистов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), все четыре аргумента, перечисленные в июньском решении ЦБ о сохранении ставки на уровне 10,5% (инфляция и инфляционные ожидания, ликвидность банковского сектора, экономическая активность), на качественном уровне сохраняют актуальность и сейчас, через полтора месяца, но появились и новые факторы.

"Текущая инфляция низка не только за счет продовольственных цен - базовая инфляция держится на низком уровне (около 5% в годовом выражении)", - говорит старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Банк России до конца года сохраняет ожидания по замедлению темпов инфляции до уровня 5-6%. На это влияет ряд факторов - уменьшение волатильности курсовой динамики, снижение цен на отдельные виды продуктов питания, бытовой техники и электроники, сезонное удешевление плодоовощной продукции. Минфин на конец года прогнозирует инфляцию на уровне 5,7%.

По словам Куликова, происходящий в настоящий момент переход к структурному профициту ликвидности автоматически снизит уровень краткосрочных ставок еще на 0,3-0,5 п.п. в течение года даже при сохранении ключевой ставки - сейчас ставки денежного рынка близки к ключевой. По его словам, темпы экономического роста близки к нулю, поэтому сжатие внутреннего спроса оказывает и, вероятно, до начала 2017 года продолжит оказывать сдерживающее давление на потребительские цены.

Влияние бюджета

Кроме того, риски со стороны бюджетной политики принципиально сохранились. "Бюджетного правила пока что нет, и план бюджетной консолидации недостаточно жестко определен, но у Банка России достаточно инструментов абсорбирования, чтобы нейтрализовать любой возможный приток денег в банковский сектор со стороны Минфина", - отмечает Куликов.

Российские власти уже определились с тем, что будут формировать трехлетний бюджет, но его точные параметры пока не определены и споры по этому вопросу все еще идут.

"Мы ждем снижения на 50 базисных пунктов. Полагаем, что все условия для этого есть, инфляция действительно замедлилась и, что даже более важно, улучшились инфляционные ожидания, и Банк России это отметил. На этом фоне все предпосылки для снижения имеются и на остаток года, мы видим, что инфляция замедляется", - говорит главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Ожидания бизнеса

С прогнозами аналитиков соглашаются и представители бизнес-сообщества. Глава РСПП Александр Шохин также считает, что препятствий для снижения ставки сейчас нет. "Хоть спрос на кредиты начал расти в последнее время, опасности в том, что резкий бум кредитования возникнет, и отсюда влияние на инфляцию и на макроэкономическую ситуацию, на мой взгляд, нет. В принципе, я считаю, что сейчас самое время для принятия решений по снижению ставки", - сказал ТАСС Шохин.

"На наш взгляд, есть все условия для того, чтобы Банк России более решительно снижал ключевую ставку. Это приведет к сокращению процентов по кредитам и к тому, что наши заемщики смогут активнее предъявлять спрос на кредиты и эффективнее их обслуживать", - заявил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.

Бизнес-омбудсмен, председатель Столыпинского клуба Борис Титов полагает, что ЦБ РФ следует снизить ключевую ставку на 2 п.п., до 8,5%. "Минимальный шаг вниз - 2 п.п. Мое мнение, что можно снижать единовременно сразу таким шагом. Они боятся, что деньги побегут на валютный рынок, но, на мой взгляд, эти опасения ничем не обоснованы. Сегодня инфляция 7%, у нас ставка - 10,5%, хотя во всем мире ставка ниже, чем инфляция", - говорил ранее Титов. По его мнению, ничего страшного не будет, даже если ставка будет меньше инфляции.

Как изменится ставка до конца года

Резкого снижения ключевой ставки аналитики сейчас от ЦБ не ожидают. По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, более активному снижению ключевой ставки препятствует приток ликвидности в банковскую систему, который и так вызывает снижение номинальных процентных ставок в экономике. "Кроме того, пока официально не утверждены объемы расходов и доходов, уровень бюджетного дефицита, способы его финансирования и прочие параметры бюджетного политики на ближайшие 2-3 года", - говорит Ващелюк.

Тем не менее аналитики не исключают, что до конца года регулятор решится на снижение ставки, и не на одно. Центральный банк может провести одно - два снижения ключевой ставки до конца года, доведя ее до уровня ниже 10%, полагает зампред ВЭБа Андрей Клепач. "Думаю, что ЦБ будет снижать очень медленно, может будет одно или два снижения. Надеюсь, что она (ставка - прим. ред.) уйдет ниже 10% на конец года", - отметил он.

С ним соглашается и главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский. "До конца года мы ожидаем дальнейшего снижения ставки на 0,5-1 п.п. Регулятор может пойти на снижение один или два раза. Опять же существенный позитивный фактор - это то, что Минфин даст следующий трехлетний бюджет с параметрами консолидации, опять же ясность с индексациями соцвыплат", - отмечает Осаковский.

В АКРА прогнозируют, что до конца года ставка будет снижена на 1,5 п.п. от текущего уровня, в Бинбанке - на 1 п.п., в "Уралсиб Кэпитал" - на 0,5 п.п.

КОНСЕНСУС

1. ING 10%

2. Уралсиб 10,5%

3. Сбербанк CIB 10%

4. АКРА 9,5-10%

5. Бинбанк 10%

6. Credit Suisse 10%

7. Merill Linch 10%

8. JP Morgan 10,5%

9. Юникредит банк 10%

10. Citi 10%

11. ВТБ Капитал 10,25%

12. Райффайзенбанк 10%

13. Альфа-Банк 10,5%

14. Matrix Capital 10%.