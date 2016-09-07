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Зампред ВЭБа: ЦБ РФ до конца года может дважды снизить ключевую ставку

Экономика и бизнес
7 сентября, 10:37 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Андрей Клепач пояснил, что регулятор проведет медленное снижение показателя до уровня ниже 10%
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Центральный банк может провести одно - два снижения ключевой ставки до конца года, доведя ее до уровня ниже 10%.

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Такое мнение высказал журналистам зампред ВЭБа Андрей Клепач.

"Думаю, что ЦБ будет снижать очень медленно, может будет одно или два снижения. Надеюсь, что она (ставка - прим. ред.) уйдет ниже 10% на конец года", - отметил он.

Клепач пояснил, что сейчас существуют все условия для снижения ключевой ставки.

"Пойдет ли на это Центробанк сказать трудно, но думаю, что все равно до конца года он ставку снизит. Учитывая, что инфляция будет ниже 6%. Возможности для снижения ставки у него большие", - указал он.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2016 г.

Ключевая ставка ЦБ РФ. Досье

Какая ключевая ставка действует сейчас

Совет директоров Банка России на заседании 29 июля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5% годовых. Принятое решение и дальнейшее сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать достижению цели по инфляции в размере 4% к концу 2017 г., говорилось в сообщении ЦБ РФ. Одновременно регулятор дал сигнал о возможном смягчении денежно-кредитной политики.

Вместе с тем, ранее, 10 июня впервые за 11 месяцев ключевая ставка была понижена до 10,5% годовых. Регулятор отмечал, что ожидает позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста.

Каким будет ВВП

ВЭБ ожидает снижение ВВП РФ в 2016 г. на 0,7% и рост на 0,7% в 2017 г., считает Клепач.

"Ожидаем снижение 0,7% (ВВП в 2016 г. - прим. ред.), Минэкономразвития ожидает 0,6%", - сказал он. В то же время в 2017 г. ВВП может возрасти на 0,7% при цене на нефть в 51 доллар за баррель, добавил Клепач.

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