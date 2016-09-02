МЭР в обновленном макропрогнозе ухудшило показатель по ВВП на 2016 год

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ понизило показатель по динамике ВВП по итогам 2016 года с -0,2% до -0,6%. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Алексей Улюкаев.
"Мы немножко ухудшили прогноз - (до) -0,5 - 0,6", - сказал Улюкаев.
Банк "Интеза", который является инвестконсультантом по приватизации "Роснефти", представил второй отчет, содержащий оценку госпакета, в Минэкономразвития, сообщил глава МЭР.
"Представил, отчет представлен, оценка представлена. Какая - не скажу", - сказал Улюкаев, отвечая на соответствующий вопрос.