МЭР в обновленном макропрогнозе ухудшило показатель по ВВП на 2016 год

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ понизило показатель по динамике ВВП по итогам 2016 года с -0,2% до -0,6%. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Алексей Улюкаев.

"Мы немножко ухудшили прогноз - (до) -0,5 - 0,6", - сказал Улюкаев.

Приватизация "Роснефти"

Банк "Интеза", который является инвестконсультантом по приватизации "Роснефти", представил второй отчет, содержащий оценку госпакета, в Минэкономразвития, сообщил глава МЭР.

"Представил, отчет представлен, оценка представлена. Какая - не скажу", - сказал Улюкаев, отвечая на соответствующий вопрос.