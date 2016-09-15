КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ожидает взвешенного решения ЦБ по ключевой ставке.

"Взвешенного решения ожидаю, разумного. Я говорил, что если этого не будет (снижения ставки - прим. ред.), то это будет за гранью добра и зла",- сказал Улюкаев журналистам.

Ожидания по инфляции

Минэкономразвития (МЭР) ожидает по итогам этого года инфляцию в РФ в размере 5,7-5,8%, также заявил Улюкаев.

"Думаю, что 5,7-5,8%", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе инфляции по итогам 2016 г.

Как ранее сообщило МЭР РФ, министерство сохранило прогноз по инфляции на сентябрь в диапазоне 0,2-0,3%. В годовом выражении инфляция в сентябре, как ожидается, составит 6,5-6,6%.

Накануне Росстат опубликовал доклад, согласно которому инфляция в России в период с 6 по 12 сентября вновь сложилась на нулевом уровне, как и две предыдущие недели. Исходя из данных ведомства, с начала года цены выросли на 3,9%, в годовом выражении инфляция на 12 сентября 2016 года замедлилась до 6,6%.

Также накануне замглавы Минфина РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России на конец 2016 г. может достичь исторического минимума в 5,7%.

В июле Минфин РФ прогнозировал по итогам 2016 г. инфляцию в РФ на уровне 5,5-6%.

По данным Банка России, динамика инфляции в России в последние месяцы укладывается в прогноз регулятора по году, который составляет 5-6%.

Ключевая ставка ЦБ РФ. Досье