Ассоциация защиты страхователей видит риск роста стоимости ОСАГО

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Предложенная Минфином идея разделения полисов ОСАГО на три вида в зависимости от лимита выплат отвечает интересам автомобилистов, однако на деле может вызвать повышение стоимости этого вида страхования, поскольку страховые компании будут стремиться под разными предлогами продавать более дорогие полисы.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.

По его словам, в ассоциации положительно относятся к идее Минфина по разделению полисов ОСАГО на три вида, поскольку сейчас страховые компании фактически не продают гражданам полисы добровольного страхования автогражданской ответственности.

"Главное, чтобы не получилось так, что страховщики будут выкручивать руки автомобилистам и сознательно все делать для того, чтобы они купили самую дорогую страховку, то есть с лимитом на 2 млн рублей. Это может делаться под разными предлогами, например, компании будут говорить, что нет бланков с лимитом на 500 тыс. рублей или на 1 млн рублей и остались только полисы на 2 млн рублей", - отметил Тюрников.

Он подчеркнул, что в Ассоциации защиты страхователей считают правильным прекратить разделение страховых выплат по ОСАГО за вред имуществу и отдельно за вред жизни и здоровью потерпевших. Необходимо установить равный лимит страховых выплат как за вред имуществу, так и здоровью потерпевшего.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на финальный вариант поправок Минфина к закону об ОСАГО сообщила, что министерство предложило разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита потенциальных выплат, при этом автомобилисту будет предоставлено право выбора.

По данным издания, полисы ОСАГО будут различаться в зависимости от страховой суммы: "экономпакет" - с действующими сейчас лимитами 400 тыс. руб. за вред имуществу и 500 тыс. руб. за урон здоровью, "стандартный" - с лимитами ответственности страховщика 1 млн руб. по каждому из рисков и "премиальный набор" - с выплатой 2 млн руб. За такое расширение полиса автовладельцам потребуется доплатить. Варианты доплаты, по мнению Минфина, должен установить ЦБ.