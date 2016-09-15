IKEA рассматривает 30 альтернативных площадок в Москве вместо ТЦ МЕГА в Мытищах

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Шведская IKEA не исключает, что может отказаться от строительства торгового центра МЕГА в подмосковных Мытищах и рассматривает в качестве альтернативы 30 площадок в Московском регионе. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании-девелопера IKEA Centers Russia Милен Генчев.
"Мы сравниваем альтернативы МЕГА Мытищи, потому что общие инвестиции, включая довольно большие инвестиции в инфраструктуру, и скорость согласования подталкивают нас смотреть другие варианты. Мы не закрыли (проект), но хотим сравнить", - сказал Генчев.
Окончательное решение по этому проекту будет принято в течение полугода, уточнил он. Земельный участок в Мытищах находится в долгосрочной аренде.
"Больше 30 площадок - это то, что мы реально анализируем", - сказал руководитель IKEA Centers Russia, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие альтернативные участки находятся в шорт-листе компании.
При этом IKEA рассматривает не только возможность покупки или аренды земельных участков, но и существующих торговых центров. Соотношение между участками и торговыми центрами, которые сейчас рассматривает компания в столичном регионе, примерно 50 на 50, уточнила коммерческий директор IKEA Centers Russia Ольга Шевцова.
Основными направлениями, которые интересны компании в Москве, являются север, северо-восток и запад, уточнил Генчев. При этом коммерческая емкость столичного рынка позволяет открыть еще пять магазинов IKEA и три торговых центра МЕГА.
Ранее компания заявляла, что четвертым торговым центром в столичном регионе станет МЕГА в Мытищах, она должна была открыться в 2018 году. Инвестиции в этот проект оценивались в 260 млн евро, при этом IKEA не исключала 1 млрд руб. инвестиций в строительство станции метро недалеко от торгового центра.
Теперь в ближайших планах компании - открытие магазина IKEA на Каширском шоссе, недалеко от МКАД. Это будет первый отдельностоящий мебельный магазин компании в России. До этого IKEA открывала свои мебельные магазины в России исключительно в составе торговых центров МЕГА, сейчас их 14.
Ранее IKEA сообщала, что намерена инвестировать в развитие российского бизнеса в ближайшие годы более 100 млрд руб., однако может замедлить реализацию инвестиционной программы в России из-за нескольких длительных судебных споров, фигурантом которых является компания.