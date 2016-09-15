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Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:14 UTC+3 КЕРЧЬ КЕРЧЬ 15, сентября. /ТАСС
Глава государства прибыл на восьмой участок строительства моста в Керчь. Ранее он уже осматривал ход стройки со стороны Тамани
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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом строительства моста через Керченский пролив и пообщался с рабочими.

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Глава государства прибыл на восьмой участок строительства моста в Керчь. Ранее он уже осматривал ход стройки со стороны Тамани. Глава государства вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подошел к рабочим, у которых поинтересовался об условиях труда, спросил, есть ли какие-то перебои, связанные с поставками. Строители заверили главу государства, что работают без сбоев. Кроме того, Путин расспросил рабочих, из каких они приехали регионов.

Президенту рассказали об этапах строительства моста, отметив, что в этом месяце планируется поставить первую морскую опору. Кроме того, главе государства сообщили, что на этом участке трудится 1100 рабочих, что составляет треть от общего числа. Кроме того, Путину представили и планы строительства автодорожных и железнодорожных подходов к мосту.

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