МЭР не согласен со сценарием Минфина о цене нефти в 2017 г. $30

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не согласен со сценарием Минфина, в котором цена нефти на 2017 г. заложена в размере $30.

"Нет, нет согласен (с оценкой $30 за баррель). Это не Минфина прогноз, этот прогноз одного из сотрудников Минфина, который имеет некие полномочия на высказывания. Не согласен с $30, совсем не согласен", - сказал Улюкаев журналистам.

Ранее замминистра финансов Максим Орешкин на конференции Fitch Ratings заявил, что Минфин РФ в стрессовом сценарии ожидает цену барреля нефти на уровне $30 в ближайшие годы. По его словам, если сбудутся негативные прогнозы по динамике мировой экономики, то и для нефтяного рынка "ничего хорошего не будет". В очередной раз будут пересмотрены прогнозы по динамике спроса. Инфографика Цены на нефть за 40 лет Инфографика ТАСС Стрессовый сценарий, по версии Минфина, то, к чему нужно готовиться, - это порядка $30 за баррель на ближайшие несколько лет. Орешкин отметил, что экономическая политика должна учитывать все сценарии, чтобы быть готовыми к любому событию. По его словам, исходя из такой логики, при подготовке бюджета используется цена на нефть в $40 за баррель, потому что бюджет, построенный на $40 за баррель, адаптировать к стресс-сценарию с $30 за баррель возможно. Цена нефти в ближайшие три года, по одному из прогнозов Минэкономразвития, будет с повышательной тенденцией до $55 за баррель, Улюкаев.

"У нас два прогноза есть: базовый - $40 (за баррель), и есть базовый-плюс, который мы считаем более оптимистичным - повышательная тенденция до $55", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос о прогнозе цены нефти на ближайшие три года.