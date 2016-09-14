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Замминистра финансов : инфляция в России на конец 2016 г. составит 5,7%

Экономика и бизнес
14 сентября, 9:52 UTC+3
Курс рубля стабилен, его зависимость от краткосрочных колебаний рынка нефти стала меньше, отметил Максим Орешкин
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ТАСС/ Инфляция в России на конец 2016 г. составит 5,7%,, заявил замминистра финансов Орешкин. Курс рубля стабилен, его зависимость от краткосрочных колебаний рынка нефти стала меньше, отметил замминистра финансов 

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