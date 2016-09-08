Зампред ЦБ: вклады населения растут быстрее темпов роста инфляции

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СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Вклады населения растут быстрее темпов роста инфляции. Об этом сообщил в зампред Банка России Михаил Сухов в кулуарах форума "Банки России - XXI век".
"Наше население пользуется услугами банков. Вклады растут быстрее темпов роста инфляции и сохраняют свой позитивный рост даже в условиях известной ситуации в сфере реальных доходов населения. Население сберегает в национальной валюте, доля иностранной валюты сокращается", - отметил Сухов.