Зампред ЦБ: вклады населения растут быстрее темпов роста инфляции

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Вклады населения растут быстрее темпов роста инфляции. Об этом сообщил в зампред Банка России Михаил Сухов в кулуарах форума "Банки России - XXI век".

"Наше население пользуется услугами банков. Вклады растут быстрее темпов роста инфляции и сохраняют свой позитивный рост даже в условиях известной ситуации в сфере реальных доходов населения. Население сберегает в национальной валюте, доля иностранной валюты сокращается", - отметил Сухов.