Греф: соглашение РФ и Саудовской Аравии не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефть

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Саудовской Аравией, направленное на стабилизацию рынка нефти, не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефть. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Это, может, будет недолгосрочный тренд", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли влияние соглашения двух стран долгосрочным.
Россия и Саудовская Аравия 5 сентября на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти.
Как сообщил тогда журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на три или шесть месяцев.