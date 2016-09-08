Греф: соглашение РФ и Саудовской Аравии не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефть

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Саудовской Аравией, направленное на стабилизацию рынка нефти, не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефть. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Это, может, будет недолгосрочный тренд", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли влияние соглашения двух стран долгосрочным.

Россия и Саудовская Аравия 5 сентября на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти.

Как сообщил тогда журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на три или шесть месяцев.