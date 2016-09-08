Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Греф: соглашение РФ и Саудовской Аравии не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефть

Экономика и бизнес
8 сентября, 19:21 UTC+3
Глава Сбербанка назвал стабилизацию цен на нефть "недолгосрочным трендом"
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Саудовской Аравией, направленное на стабилизацию рынка нефти, не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефть. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Это, может, будет недолгосрочный тренд", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли влияние соглашения двух стран долгосрочным.

Россия и Саудовская Аравия 5 сентября на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти.

Как сообщил тогда журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на три или шесть месяцев.

Смотрите также

Эксперт: переговоры Москвы и Эр-Рияда повышают шансы на "заморозку" объемов добычи нефти
Бахрейн поддерживает договоренности РФ и Саудовской Аравии по нефти
Эксперты: переговоры Москвы и Эр-Рияда не приведут к перелому на рынке нефти

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Греф, Герман Оскарович
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия Саудовская Аравия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
2
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
3
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
4
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
5
В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека
6
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
7
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Темы дня
Реклама