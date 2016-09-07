МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает месячную инфляцию в РФ в сентябре на уровне 0,2-0,3%, сообщил ТАСС представитель министерства. "Оценка на сентябрь - 0,2-0,3% месяц к месяцу", - сказал он.

По словам представителя ведомства, инфляция в сентябре в годовом выражении составит 6,5-6,6%.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в России с 30 августа по 5 сентября была нулевой, как и неделей ранее. С начала 2016 года цены выросли на 3,9%, а в годовом выражении инфляция на 5 сентября сложилась на уровне 6,7%. По данным ведомства, в целом за август инфляция в России в августе была на нулевом уровне.