"Лукойл" планирует инвестиции на 2017 год в $7,5-8 млрд, за 10 лет - $100 млрд

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" планирует инвестиции на 2017 год в размере $7,5-8 млрд, за десять лет - $100 млрд, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава компании Вагит Алекперов.

"Ориентировочно где-то около $7,5-8 млрд и около $100 млрд за 10 лет", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне инвестиций на следующий год.

Алекперов отметил, что инвестиции в $8-10 млрд в год - это тот уровень, который позволяет компании выполнять все свои обязательства: платить дивиденды согласно политике компании, налоги и достойную зарплату работникам с учетом индексации. "Чтобы были довольны акционеры, государство и наши работники. Поэтому в компании нет социального напряжения", - сказал он.

Алекперов также отметил, что бюджет 2016 г. и следующего года компании утвержден без привлечения заемных средств. "Если мы будем брать евробонды, то только для того, чтобы сгладить пики будущих платежей. Если будет окно по евробондам, можем выпустить длинные еврооблигации, чтобы те кредиты, которые нам придется гасить в 2018-2019 гг., переместить на более поздний период и сделать погашение более плавным. Но для нас это не принципиально сегодня", - сказал он.

Программа на 10 лет

Алекперов напомнил, что "Лукойл" планирует утвердить программу на 10 лет. "Мы хотим на следующий год утвердить 10-летнюю программу, до этого мы сделали перерыв в долгосрочном планировании из-за непредсказуемости цены нефти и курса рубля. Сегодня мы уже почувствовали основу, на которой можем строить планы. Потому что без десятилетки жить нельзя в нашей отрасли. Мы должны видеть, куда идти. А годовые планы не дают абсолютно никакого маневра в своих действиях: то ли остатки денег сохранять, то ли заимствования делать", - отметил глава компании.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" заложил в бюджет второго квартала цену на нефть в размере $40 за баррель.

Как ранее заявлял Алекперов, "Лукойл" в 2016-2017 гг. планирует сохранить инвестиции в $9 млрд. При этом он отмечал, что в 2015 г., когда инвестиции составили чуть больше $9 млрд, компания реализовала все намеченные проекты, было введено основных фондов на $6,2 млрд, это гидрокрекинг в Болгарии, каталитический крекинг в Нижнем Новгороде, коксовая гидроочистка в Перми. В утвержденный советом директоров бюджет компании на 2016 г. заложена цена $50 за баррель.

Позднее вице-президент компании Леонид Федун уточнял, что "Лукойл" заложил в бюджет второго квартала 2016 г. цену нефти в $40 за баррель. Также у компании есть производные расчеты на $30.