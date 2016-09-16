Потери "Лукойла" от налогового маневра в 2016 году составят 75 млрд руб.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Потери "Лукойла" от налогового маневра составят в 2016 году 75 млрд руб., сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава компании Вагит Алекперов.

"В этом году дополнительные изъятия с отрасли составили почти 200 млрд руб., плюс налоговый маневр дал снижение эффективности нефтепереработки почти на 75 млрд руб. только по нашей компании. Это 16% от общей нефтепереработки, так что можете сделать вывод, какую колоссальную потерю мы понесли за счет налогового маневра", - сказал он. При этом Алекперов отметил, что компания не подняла цены на бензин, чтобы компенсировать рост акцизов.

"На сегодня из 4 руб., на которые выросли акцизы, мы даже за год компенсируем максимум 2,2 руб. То есть два рубля потери, плюс инфляционная составляющая, а это, надо считать, 7%. Мы не стали компенсировать больше, потому что понимаем, что это может привести к социальному напряжению на рынке и нездоровым спекуляциям в адрес нашего правительства", - подчеркнул он.

Алекперов считает, что сегодня достаточно сложно внедрять в нефтегазовой отрасли масштабную налоговую реформу. "Мы предлагали сделать пилотные проекты. Перевести на НДД (налог на добавленный доход) ряд месторождений от каждой компании на поздней стадии (разработки), ряд вновь введенных начать администрировать и посмотреть эффективность. Оценить, насколько они будут стимулировать инвестиции, более активно развиваться по отношению к старым месторождениям, чтобы потом плавно переходить на новую систему".

Он заметил, что такой плавный переход, скорее всего, реален. "Но мы боимся одного: как бы при этом переходе у нас снова не увеличилась налоговая нагрузка", - пояснил Алекперов.

"Как правило, наши отношения с Минфином сводятся к тому, что мы долго и муторно разрабатываем новую налоговую реформу, а после ее внедрения только теряем деньги. А если это ведет к потере денег, значит, ничего не меняет", - добавил глава "Лукойла".