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Минэнерго почти достигло компромисса по налогообложению нефтяной отрасли с Минфином

Экономика и бизнес
3 сентября, 9:53 UTC+3
По словам главы Минэнерго РФ, относительно новых месторождений, "есть еще развилка, которую будем в ближайшее время обсуждать с правительством"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России почти достигло компромисса по налогообложению нефтяной отрасли с Минфином, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

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"Что касается новой системы налогообложения, методика стимулирования на основе финансового результата разработки действующих месторождений подготовлена, согласована с Минфином", - сказал Новак. Относительно же новых месторождений, по его словам, "есть еще развилка, которую будем в ближайшее время обсуждать с правительством".

Министр подчеркнул, что по действующим месторождениям с определенным потолком добычи - в целом от 15 млн тонн по стране - компании самостоятельно будут выбирать те месторождения, которые пройдут в рамках пилотных проектов.

"Сейчас мы нашли в общем понимании компромисс по самой методике. Технические параметры мы обсудим в правительстве РФ", - резюмировал Новак.

Налоговая реформа нефтяной отрасли

Министерства финансов и энергетики долгое время не могли договориться о налоговой реформе нефтяной отрасли, предполагающей переход с фиксированного НДПИ, который зависит от добычи, на гибкую систему - налог на добавленный доход (НДД). НДД составит 50%, а вместо пошлины и НДПИ будет взиматься лишь НДПИ.

Реформа коснется как новых, так и некоторых старых месторождений (для них подготовят список пилотных проектов). Суммарная добыча на старых месторождениях не должна превышать 10 млн тонн, для новых ограничений нет.

Пошлины снижаются с 2015 года (и соразмерно растет НДПИ), в 2017 года по закону они упадут до 30%. Минфин хочет их обнулить - автоматически исчезнут и льготы.

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