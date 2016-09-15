СМИ: часть налоговых изъятий у нефтяников может быть переложена на потребителей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Часть налоговых изъятий у нефтяного сектора, которые Минфин планирует для наполнения бюджета 2017 года, может быть переложена на потребителей через акцизы на топливо. Как пишет газета "Коммерсантъ", вчера на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича представители профильных ведомств и нефтекомпаний обсуждали варианты изъятия у отрасли 200 млрд руб. дополнительных налогов, чтобы закрыть часть дыр в бюджете 2017 года.

Минфин исходно предложил просто повысить базовую ставку НДПИ на нефть на 2017 год примерно на $1 на баррель (с 473 руб. на тонну до 1392 руб.). Это позволяло собрать с отрасли дополнительно 238 млрд руб., с учетом снижения налога на прибыль чистые поступления в бюджет составили бы примерно 200 млрд руб. Еще 55 млрд руб. должны прийти в результате роста экспортной пошлины на мазут (с 82% от ставки пошлины на нефть до 100%), но они уже учтены Минфином. Попытки "Роснефти" отсрочить повышение мазутной пошлины, по словам источников издания, не привели к успеху.

Но нефтяники выступили с альтернативной идеей: увеличить ставку НДПИ не так сильно, заместив это ростом акцизов на топливо. Сейчас ставки акцизов на бензин и дизельное топливо составляют 10,13 тыс. и 5,29 тыс. руб. на тонну, они должны снизиться в 2017 году до 7,43 тыс. и 5,09 тыс. руб. Идея нефтяников в том, чтобы в 2017 году акцизы не снижать, и это даст бюджету дополнительно 97-100 млрд руб., НДПИ может вырасти лишь на 243 руб. Есть и вариант роста акциза на дизельное топливо примерно на 1 руб. на литр, что позволит увеличить НДПИ всего на 128 руб.

Эти предложения выгодны прежде всего тем, у кого добыча нефти существенно превышает ее переработку - "Роснефти", "Сургутнефтегазу", "Лукойлу", а также маленьким компаниям, у которых вообще нет переработки. Но в целом, говорят собеседники издания в нефтекомпаниях, они все заинтересованы по возможности уменьшить рост НДПИ за счет акцизов.

Третий вариант, также возникший в среде нефтяников, - вообще не повышать НДПИ, собрав требуемую сумму за счет сохранения акцизов на уровне 2016 года и экспортной пошлины. Для этого требуется увеличить ставку пошлины примерно на 450 руб. на тонну. По действующему закону в рамках налогового маневра коэффициент в формуле экспортной пошлины на нефть должен снизиться в 2017 году с 42% до 30%. По словам источников газеты, необходимый рост пошлины эквивалентен примерно 4 процентным пунктам, то есть коэффициент может составить 34%.