Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Титов высказался за введение наказания для следователей за подложные дела против бизнеса

Экономика и бизнес
16 сентября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Бизнес-омбудсмен предлагает ввести уголовную ответственность сроком на 10 лет
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правовых органов должны нести уголовную ответственность за неправильное и подложное ведение дел против бизнесменов. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил бизнес-омбудсмен, председатель Столыпинского клуба Борис Титов.

Смотрите также
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не комментирует перспективы направления в бюджет денег, изъятых по делу Захарченко

"Предлагаю ввести уголовную ответственность для следователей сроком на 10 лет, которые заведомо неправильно ведут и возбуждают дела против бизнесменов по экономическим статьям", - сказал Титов.

По его словам, только за прошлый год в России было возбуждено порядка 230 тысяч уголовных дел против предпринимателей по экономическим статьям, и количество возбуждаемых дел против бизнесменов постоянно увеличивается - на данный момент это 250 тысяч уголовных дел.

"Дело полковника Захарченко очень показательно. Около восьми миллиардов рублей (в эквиваленте) нашли у него при обыске - это все деньги, отнятые у бизнеса, по крупице и по зернышку. Наши бизнесмены беззащитны перед рейдерством, который очень часто идёт со стороны самих сотрудников органов", - добавил Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен говорил, что количество возбужденных уголовных дел только по статье "Мошенничество" выросло со 141 до 165 тысяч. Количество лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, увеличилось на 7%, до 6,5 тысяч. При этом он отмечал, что до суда доходит не более 15% таких дел, остальные разваливаются еще на стадии следствия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Темы
Коррупционные скандалы
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ понизил ключевую ставку до 10%
2
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
5
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
6
Подрядчик заявил об удорожании до 7 млрд руб. автоподхода к Керченскому мосту
7
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
Темы дня
Реклама