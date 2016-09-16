Титов высказался за введение наказания для следователей за подложные дела против бизнеса

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правовых органов должны нести уголовную ответственность за неправильное и подложное ведение дел против бизнесменов. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил бизнес-омбудсмен, председатель Столыпинского клуба Борис Титов.

"Предлагаю ввести уголовную ответственность для следователей сроком на 10 лет, которые заведомо неправильно ведут и возбуждают дела против бизнесменов по экономическим статьям", - сказал Титов.

По его словам, только за прошлый год в России было возбуждено порядка 230 тысяч уголовных дел против предпринимателей по экономическим статьям, и количество возбуждаемых дел против бизнесменов постоянно увеличивается - на данный момент это 250 тысяч уголовных дел.

"Дело полковника Захарченко очень показательно. Около восьми миллиардов рублей (в эквиваленте) нашли у него при обыске - это все деньги, отнятые у бизнеса, по крупице и по зернышку. Наши бизнесмены беззащитны перед рейдерством, который очень часто идёт со стороны самих сотрудников органов", - добавил Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен говорил, что количество возбужденных уголовных дел только по статье "Мошенничество" выросло со 141 до 165 тысяч. Количество лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, увеличилось на 7%, до 6,5 тысяч. При этом он отмечал, что до суда доходит не более 15% таких дел, остальные разваливаются еще на стадии следствия.