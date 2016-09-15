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Песков не комментирует перспективы направления в бюджет денег, изъятых по делу Захарченко

Происшествия
15 сентября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
"Если эти деньги конфискуются, если их наличие подтверждается, то существует определенная процедура. Но это не вопрос, который регулируется Кремлем", - заявил пресс-секретарь президента РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перспективы возвращения в бюджет средств, изъятых у заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко в рамках уголовного дела в отношении него.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, проверяет ли Кремль информацию о нахождении этой суммы на зарубежных счетах Захарченко, Песков отметил, что "это проверяют следственные органы, которые занимаются уголовным делом".

"Это не вопрос Кремля. Кремль не занимается следственными действиями. Существуют определенные правила на этот счет. Если эти деньги конфискуются, если их наличие подтверждается, то существует определенная процедура. Но это не вопрос, который регулируется Кремлем", - заявил Песков.

Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, сейчас он арестован. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято порядка 8,5 млрд рублей.

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