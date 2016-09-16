S&P опубликует оценку суверенного рейтинга РФ, эксперты не ждут изменений

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в пятницу опубликует обновленную оценку суверенного кредитного рейтинга РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

В апреле 2014 г. на фоне событий на Украине рейтинг был понижен с "BBB" до "BBB-" с "негативным" прогнозом. Затем в январе 2015 г. агентство понизило рейтинг России до "BB+" с "негативным" прогнозом. Предыдущий пересмотр российского кредитного рейтинга S&P проводило в феврале 2016 года. Тогда агентство ничего не изменило, подтвердив и рейтинг, и "негативный" прогноз по нему. В настоящее время рейтинг России от S&P находится в спекулятивной категории на уровне "BB+".

Другое рейтинговое агентство - Moody's также держит рейтинг РФ в спекулятивной категории на уровне "Ba1". Только агентство Fitch единственное из "большой тройки" все еще сохраняет кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз по российскому кредитному рейтингу у всех трех агентств пока остается "негативным".

В ходе сегодняшнего пересмотра российского рейтинга от S&P эксперты не ожидают никаких изменений. По их мнению, для этого сейчас нет предпосылок.

"Скорее всего, все останется, как есть", - полагает руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин.

"Не ждем никаких изменений. Положительные и отрицательные моменты, в целом, все те же, что и ранее", - соглашается главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

Макроэкономическая ситуация в России с начала года улучшилась. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, в 2016 г. будет наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%. Минфин, по словам замминистра Максима Орешкина, не исключает роста ВВП России в текущем году при сохранении позитивных факторов внешнеэкономической конъюнктуры. По оценкам финансово-экономического блока правительства, инфляция в РФ в текущем году может достичь исторического минимума и составить около 5,7%.

"У нас происходит стабилизация экономики. Улучшилась ситуация с валютой. Фискальная и монетарная политика остаются достаточно жесткими. Все индикаторы показывают на возможный переход к слабому росту в ближайшие одного-двух кварталов", - считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Тем не менее, все эти изменения пока еще не являются достаточными для изменения рейтинга или прогноза по нему, полагает главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский. "Про изменение рейтинга пока рано говорить. Прогноз по рейтингу может быть теоретически изменен, но это не наш основной сценарий. Скорее всего, все останется без изменений. Все те рисковые факторы, на которые смотрит агентство, они пока еще на местах. Есть, конечно, позитивные изменения, но они в рамках ожидаемого происходят. То есть стабилизация роста, замедление инфляции, все это есть, но, в принципе, об этом было известно еще раньше", - поясняет экономист.