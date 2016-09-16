"Ведомости" намерены подать апелляцию на решение суда по иску Сечина

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Газета "Ведомости" намерена подать апелляцию на решение суда по иску главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Об этом ТАСС сообщила главный редактор газеты Татьяна Лысова.
"Мы не согласны. Мы будем подавать апелляцию", - сказала она.
Ранее стало известно, что глава "Роснефти" Игорь Сечин выиграл иск о защите чести и достоинства к газете "Ведомости" из-за публикации о строительстве дома в Барвихе. Как отмечается в решении суда, ответчик обязан опубликовать на сайте и в газете "Ведомости" информацию о том, что статья "Сечин вьет гнездо в Барвихе" решением Останкинского суда Москвы "нарушает право истца на неприкосновенность частной жизни". Кроме того, суд обязал газету удалить с сайта данную статью и уничтожить все имеющиеся в распоряжении экземпляры от 20 июля этого года.
В суде представитель Сечина заявил, что распространенная газетой информация затрагивает все аспекты личной жизни его доверителя: имущественное положение, место жительство его и его детей, информацию об отношениях с бывшей женой.
"Ответчики цинично вынесли на обсуждение информацию о сокровенных аспектах частной жизни истца с целью удовлетворения праздного интереса публики", - заявил представитель Денис Робов.
Он также отметил, что ответчики нарушили закон о СМИ, обязывающий получить разрешение частного лица на распространение информации о нем. "Этим самым нарушены конституционные права истца", - сказал он.
В свою очередь, представитель ответчика Николай Румянцев заявил, что его доверитель имеет право распространять подобную информацию в рамках закона о свободе слова. По его словам, ответчики не нарушили законодательство, так как способы получения информации для публикации были законными. "Все сведения, использованные авторами при написании статьи, были получены из открытых источников", - отметил Румянцев.
В своем иске Сечин просил признать нарушенным его право на неприкосновенность частной жизни, а также обязать учредителя газеты "Ведомости" АО "Бизнес ньюс медиа" и автора статьи уничтожить все имеющиеся в их распоряжении экземпляры газеты от 20 июля этого года.
Ранее аналогичный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан главой "Роснефти" к "Новой газете" из-за публикации о яхте. 28 сентября Басманный суд Москвы начнет его рассмотрение по существу.
По словам представителей "Роснефти", компания подаст в суд на ряд СМИ, которые распространяют материалы, содержащие недостоверную информацию. По их мнению, эта заказная кампания развязана в СМИ против "Роснефти" и ее руководства.