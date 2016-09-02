Суд вернул Ольге Сечиной иск к "Новой газете" из-за неисправленных недостатков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы вернул Ольге Сечиной иск о защите чести и достоинства к "Новой газете", так как не были устранены нарушения, допущенные при составлении искового заявления.

"В связи с тем, что Сечиной не были устранены недостатки в полном объеме, её иск был возвращён, - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ольга Сечина подала иск к газете из-за публикации о яхте. Суд предоставил ей время до 31 августа для устранения процессуальных нарушений в иске, однако истица этого не сделала.

Сечина просила обязать "Новую газету" аннулировать публикацию на сайте, а также уничтожить номера газеты от 1 августа этого года, где была размещена статья "Секрет "Принцессы Ольги", содержащая предположение о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин может быть связан с одной из самых роскошных и дорогих яхт в мире.

Ранее представители "Роснефти" сообщили о намерении подать судебный иск к "Новой газете", телеканалу "Дождь" и другим СМИ за распространение материалов, в которых содержится недостоверная информация, назвав это заказной кампанией, "развязанной в СМИ против компании и ее руководства".