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Суд Петербурга включил в реестр "Трансаэро" требование компании "Туполев" на 3,3 млн руб.

Экономика и бизнес
19 сентября, 17:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Ранее компания "Туполев" также подала иск о требованиях в 53 млн руб. к "Трансаэро" в Арбитражный суд города Москвы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области включил в реестр авиакомпании "Трансаэро", которая проходит процедуру банкротства, требование российской компании-производителя авиатехники "Туполев" на 3,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

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"Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" требования ПАО "Туполев" в размере 3 316 880,73 руб. основного долга, 59 271,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, учитывая сумму процентов отдельно в реестре требований кредиторов, как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности", - сказано в определении суда.

Как ранее сообщалось компания "Туполев" также подала иск о требованиях в 53 млн руб. к "Трансаэро" в Арбитражный суд города Москвы.

ПАО "Туполев" - крупнейший разработчик и производитель авиационной техники. В настоящее время серийно выпускаются самолеты семейств Ту-204/214 различных модификаций.

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Банкротство "Трансаэро"
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