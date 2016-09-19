Суд Петербурга включил в реестр "Трансаэро" требование компании "Туполев" на 3,3 млн руб.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области включил в реестр авиакомпании "Трансаэро", которая проходит процедуру банкротства, требование российской компании-производителя авиатехники "Туполев" на 3,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.
"Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" требования ПАО "Туполев" в размере 3 316 880,73 руб. основного долга, 59 271,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, учитывая сумму процентов отдельно в реестре требований кредиторов, как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности", - сказано в определении суда.
Как ранее сообщалось компания "Туполев" также подала иск о требованиях в 53 млн руб. к "Трансаэро" в Арбитражный суд города Москвы.
ПАО "Туполев" - крупнейший разработчик и производитель авиационной техники. В настоящее время серийно выпускаются самолеты семейств Ту-204/214 различных модификаций.