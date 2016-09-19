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ЦБ увеличил лимит по механизмам поддержки субъектов МСП до 125 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 сентября, 19:59 дата обновления: 19 сентября, 20:27 UTC+3
Ранее сообщалось, что лимит ЦБ РФ по рефинансированию кредитов малому и среднему бизнесу по льготной ставке выбран на 49 млрд руб. из заложенных 75 млрд руб
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение об увеличении с 75 млрд до 125 млрд рублей совокупного лимита, установленного по специализированным механизмам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Об этом говорится на сайте регулятора.

"Решение принято в целях расширения осуществляемой Банком России совместно с АО "Корпорация "МСП" поддержки кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства", - поясняется в сообщении.

В июне сообщалось, что лимит ЦБ РФ по рефинансированию кредитов малому и среднему бизнесу по льготной ставке выбран на 49 млрд руб. из заложенных 75 млрд руб.

Суть программы заключается в том, что ЦБ кредитует уполномоченные банки под 6,5%, ограничивая маржу для выдачи кредита малому бизнесу в 4 и среднему бизнесу в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,5 п.п. за свое поручительство.

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