Премьер Госсовета КНР: курс юаня будет поддерживаться на сбалансированном уровне

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ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Курс юаня будет поддерживаться на устойчивом и рациональном уровне.
Об этом в понедельник в Нью-Йорке на встрече с президентом США Бараком Обамой заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Нет оснований для длительной девальвации жэньминьби (официальное название юаня - прим. ТАСС)", - приводит его слова сегодня агентство Синьхуа.
Глава китайского правительства также добавил, что экономика КНР продемонстрировала устойчивые тенденции к росту и располагает "большим пространством для маневра".
Курс китайской валюты близок к обновлению минимума за шесть лет: 19 июля текущего года он опускался ниже уровня октября 2010 года, до 6,6971 юаня за доллар. При этом власти КНР неоднократно заявляли, что оснований для долгосрочной девальвации нет, а реформа механизма формирования валютного курса будет продолжена.