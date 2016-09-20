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Премьер Госсовета КНР: курс юаня будет поддерживаться на сбалансированном уровне

Экономика и бизнес
20 сентября, 5:04 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Глава китайского правительства также добавил, что экономика КНР продемонстрировала устойчивые тенденции к росту и располагает "большим пространством для маневра"
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

© EPA/PETER FOLEY

ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Курс юаня будет поддерживаться на устойчивом и рациональном уровне.

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Об этом в понедельник в Нью-Йорке на встрече с президентом США Бараком Обамой заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Нет оснований для длительной девальвации жэньминьби (официальное название юаня - прим. ТАСС)", - приводит его слова сегодня агентство Синьхуа.

Глава китайского правительства также добавил, что экономика КНР продемонстрировала устойчивые тенденции к росту и располагает "большим пространством для маневра".

Курс китайской валюты близок к обновлению минимума за шесть лет: 19 июля текущего года он опускался ниже уровня октября 2010 года, до 6,6971 юаня за доллар. При этом власти КНР неоднократно заявляли, что оснований для долгосрочной девальвации нет, а реформа механизма формирования валютного курса будет продолжена.

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